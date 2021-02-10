Задержанному полицией Петербурга продавцу БАДов добавили эпизод. Его жертва ждала справедливости три года

Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД России по городу и области 10 февраля, пенсионерка стала жертвой мошенника в марте 2017 года. На тот момент ещё неизвестный мужчина под предлогом предоставления компенсации за ранее приобретенные биологически активные добавки (БАД) предложил внести денежные средства за оформление якобы необходимых документов пожилой петербурженке с улицы Громова. Потерпевшая тогда передала ему более 124 тысяч рублей.

Петербургская полиция раскрыла преступление трёхлетней давности, в результате которого пострадала 83-летняя жительница Красногвардейского района. Выйти на подозреваемого получилось благодаря заявлению ещё одной потерпевшей.

Предполагаемого преступника задержали в рамках оперативно-розыскных мероприятий в конце января этого года. Это произошло после того, как под видом дорогостоящих лекарств он продал упаковку «пустышек» 95-летней женщине, проживающей на Искровском проспекте. Представившись работником диагностического центра при клинике, он смог обманом заполучить принадлежащие ей 122 тысячи рублей. После этого она написала заявление в полицию.



Проверка показала, что возможному обидчику пенсионерок 37 лет. Он дважды был судим: за незаконный оборот наркотиков и мошенничество. В рамках возбуждённого ранее уголовного дела ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается.

