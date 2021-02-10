В Петербурге арестован приезжий из Узбекистана, обвинённый в финансировании террористов

Как 10 февраля сообщила объединённая пресс-служба городских судов, в ходе предварительного расследования было установлено, что Рафикжон Ахмедов, будучи приверженцем радикальных течений в исламе, «испытывая чувство искаженно трактуемого религиозного единства с лидерами и участниками незаконных вооружённых формирований», в том числе запрещенной в РФ организации «Хайат Тахрир аш-Шам», вёл электронную переписку с лицом, участвующим в её деятельности. Кроме этого, он дважды перевёл денежные средства на сумму 18 800 рублей на QIWI-кошелёк, совершив тем самым финансирование терроризма.

Московский районный суд Петербурга избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении уроженца Узбекистана, обвиняемого в финансировании терроризма.

Ахмедов был задержан 8 февраля. Свою вину он признал и против стражи не возражал. Под арестом он пробудет как минимум до 7 апреля.



Напомним, что летом прошлого года сотрудники ФСБ задержали в Петербурге и Москве как минимум шестерых выходцев из Таджикистана, которые, по версии спецслужб, готовили убийства военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов в России.

