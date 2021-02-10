Трогательных малышей показывает 10 февраля Московский зоопарк. Четверо малюток сони-полчка появились на свет прямо перед Новым годом, но узнали о пополнении сотрудники зоопарка уже в этом году, когда детёныши вышли из гнезда.

Пол малышей зоологи определят чуть позже, когда те подрастут и окрепнут. Пока же семейство не хотят лишний раз беспокоить, сообщает пресс-служба зоопарка.



«Это уже второе потомство наших сонь. Первый раз появился на свет только один детёныш, а сейчас сразу четверо. Сони рождаются совсем крохотными — около 2,5 грамма. Сейчас малыши чувствуют себя отлично — подрастают, хорошо кушают и активно бегают по вольеру», — рассказала гендиректор организации Светлана Акулова.

