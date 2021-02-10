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Зоопарк в Москве узнал, что у них ещё в прошлом году появились четыре новые сони. И они не спят

Трогательных малышей показывает 10 февраля Московский зоопарк. Четверо малюток сони-полчка появились на свет прямо перед Новым годом, но узнали о пополнении сотрудники зоопарка уже в этом году, когда детёныши вышли из гнезда.

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Пол малышей зоологи определят чуть позже, когда те подрастут и окрепнут. Пока же семейство не хотят лишний раз беспокоить, сообщает пресс-служба зоопарка.

«Это уже второе потомство наших сонь. Первый раз появился на свет только один детёныш, а сейчас сразу четверо. Сони рождаются совсем крохотными — около 2,5 грамма. Сейчас малыши чувствуют себя отлично — подрастают, хорошо кушают и активно бегают по вольеру», — рассказала гендиректор организации Светлана Акулова.

Московский зоопарк

Сони — ночные животные. Они очень подвижные, с лёгкостью бегают по тонким веткам и гладким стволам, часто повисают вниз головой, цепляясь за ветку задними лапами, могут прыгать на несколько метров, с удовольствием крутят колесо. Укрытиями им служат дупло и нора. В зоопарке они живут в вольере с обыкновенным ежом — этим лесным жителям комфортно вместе, соседи не мешают друг другу и при этом служат друг для друга обогащением среды обитания. Рацион зверьков состоит из фруктов, овощей, семян подсолнуха, овса, творога, насекомых, куриного яйца, мяса, геркулеса и витаминно-минеральных добавок.

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