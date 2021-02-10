Директор петербургской школы-интерната заявила о насилии над 11-летней подопечной. Под подозрением отец

Полиция Петербурга ищет биологического отца 11-летней учащейся школы-интерната. Вопросы к нему возникли после заявления директора учебного заведения.
Как стало известно «Фонтанке» 10 февраля, накануне около семи вечера в полицию Красносельского района обратилась руководитель школы-интерната в Кировском районе Петербурга.
По предварительной информации, директору стало известно о насилии над 11-летней подопечной, когда та болела и была дома, где живет её мать. С 25 января по 6 февраля, сообщает заявительница, биологический отец девочки — 53-летний житель Петербурга — якобы неоднократно совершал насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней.
Сейчас полиция ищет мужчину, после чего будет приниматься решение о возбуждении уголовного дела.