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Директор петербургской школы-интерната заявила о насилии над 11-летней подопечной. Под подозрением отец

Полиция Петербурга ищет биологического отца 11-летней учащейся школы-интерната. Вопросы к нему возникли после заявления директора учебного заведения.

Как стало известно «Фонтанке» 10 февраля, накануне около семи вечера в полицию Красносельского района обратилась руководитель школы-интерната в Кировском районе Петербурга.

По предварительной информации, директору стало известно о насилии над 11-летней подопечной, когда та болела и была дома, где живет её мать. С 25 января по 6 февраля, сообщает заявительница, биологический отец девочки — 53-летний житель Петербурга — якобы неоднократно совершал насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней.

Сейчас полиция ищет мужчину, после чего будет приниматься решение о возбуждении уголовного дела.

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Комментарии (3)

hal9000
Семья алкашей скорее всего..
alex_k
почему она в интернате, если есть отец и мать
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