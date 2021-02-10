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В России нашли магазин, который завышал цены на продукты на 286%

Прокуратура Салехарда оштрафовала магазин «Юбилейный-Гастроном» за превышение цен на продукты на 286 %. Об этом 10 февраля сообщается на сайте ведомства.

«В ходе надзорных мероприятий в магазине «Юбилейный-Гастроном» установлен факт завышения практически в три раза цен на молоко, муку, сливочное масло, крупы и овощи (286 %)», — говорится в сообщении прокуратуры.

В отношении владельца магазина, индивидуального предпринимателя, возбудили административное дело по ч. 1 ст. 14.6 КоАП РФ (нарушение порядка ценообразования). Его оштрафовали на 50 тысяч рублей.

При этом директор магазина Александр Радюкин заявил РБК, что почти на 300 % и правда выросла стоимость соли, но это связано с увеличением коммунальных и транспортных тарифов. Он добавил, что после проверки прокуратуры пришлось провести переоценку 27 товаров.

В середине декабря президент Владимир Путин возмутился, что цена на сахар в магазинах выросла на 71%, и поручил профильным ведомствам срочно принять меры для стабилизации цен на социально значимые продукты, включая сахар и подсолнечное масло. К концу месяца был подписан закон, позволяющий правительству устанавливать предельную цену на продукты. Кроме того, было подписано соглашение о «заморозке» цен с производителями и торговыми сетями.

В разговоре с «Фонтанкой» эксперты рынка выразили уверенность в том, что поставленная задача снизить цены до определенного уровня будет выполнена, но затруднились сказать о последствиях избранных правительством мер.

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Комментарии (5)

lenten
Вопрос журналисту: если увеличить цену на 100%, во сколько раз она увеличиться? А если на 50%?
reyals
Какое еще "превышение" при капитализме, что за бред?
Oleg_I
Я может тупой, но на каком основании применена статья 14.6 КоАП РФ? Эта статья относится только к товарам, цены на которые прямо регулируются государством. То есть сначала должен вступить силу закон или подзаконный акт о предельных значениях цен на молоко, муку и так далее. Насколько я знаю, таких законов не принято. Очередной правовой беспредел?
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