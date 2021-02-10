В России нашли магазин, который завышал цены на продукты на 286%

Прокуратура Салехарда оштрафовала магазин «Юбилейный-Гастроном» за превышение цен на продукты на 286 % . Об этом 10 февраля сообщается на сайте ведомства.



«В ходе надзорных мероприятий в магазине «Юбилейный-Гастроном» установлен факт завышения практически в три раза цен на молоко, муку, сливочное масло, крупы и овощи ( 286 % )», — говорится в сообщении прокуратуры.

