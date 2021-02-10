Минздрав Великобритании пообещал 10 лет тюрьмы за тайное посещение стран из «красного» коронавирусного списка

Британский министр здравоохранения Мэтт Хэнкок собирается ужесточить наказание за нарушение карантинного режима для тех, кто прибыл из стран с высокой заболеваемостью.

«Любой, кто соврёт в пассажирской форме и попытается скрыть, что находился в стране из нашего «красного» списка за 10 дней до прибытия, будет приговорён к тюремному заключению на срок до 10 лет», — сообщается 10 февраля в заявлении министра на сайте британского правительства.

Кроме того, власти страны установят штраф в одну тысячу фунтов (102 тысячи рублей) для тех, кто не сдал тест на COVID-19 после возвращения. За отказ сдать второй тест придётся отдать в два раза больше или провести на карантине 14 дней.