Петербурженку увезла скорая из монастыря. Её мать узнала об этом, только заявив дочь в розыск

Жительница Невского района заявила о пропаже дочери. Она ушла из дома утром предыдущего дня в церковь и не вернулась.



Как стало известно «Фонтанке» 10 февраля, в розыск 37-летнюю дочь заявительница просила объявить в 5 утра накануне. Она сообщила, что утром 8 февраля дочь ушла на Нарвский проспект, 1, где находится петербургское подворье Спасо-Преображенского Валаамского монастыря. И не вернулась.



Женщина сначала побежала в церковь, где охранник сообщил ей, что видел женщину, подходящую под описание — 35 лет, в сиреневой толстовке и зеленой юбке, около 16 часов, но куда она потом ушла — не знал.

