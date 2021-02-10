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Петербурженку увезла скорая из монастыря. Её мать узнала об этом, только заявив дочь в розыск

Жительница Невского района заявила о пропаже дочери. Она ушла из дома утром предыдущего дня в церковь и не вернулась.

Как стало известно «Фонтанке» 10 февраля, в розыск 37-летнюю дочь заявительница просила объявить в 5 утра накануне. Она сообщила, что утром 8 февраля дочь ушла на Нарвский проспект, 1, где находится петербургское подворье Спасо-Преображенского Валаамского монастыря. И не вернулась.

Женщина сначала побежала в церковь, где охранник сообщил ей, что видел женщину, подходящую под описание — 35 лет, в сиреневой толстовке и зеленой юбке, около 16 часов, но куда она потом ушла — не знал.

Как выяснили сотрудники полиции, пропавшую дочь скорая увезла 9 февраля прямо с подворья в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе.

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Комментарии (6)

265015791
>Петербурженку увезла скорая из монастыря. Её мать узнала об этом, только заявив дочь в розыск
Скорее всего работников скорой учили выпускники СПбГУ, этот универ тоже не находит нужным сообщать родителям о происшествии со студентами и абитуриентами.
nuga
Стало плохо,вот и потерялась,некому сообщить было родным,может с собой не было телефонного номера для связи,да и врачи не звонят,пока не умрет пациент.
Maritimer
Фонтанка, исправьте заголовок: монастырь и его подворье - разные вещи.
Монастырь, как и в данном случае, часто находится за сотни километров от подворья, в малонаселенном месте, где много пожертвований не соберешь.
Поэтому многие монастыри имеют подворья в крупных городах.
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