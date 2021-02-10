Дважды за три дня петербургскому фотографу Антону Кубышкину удалось увидеть редкую птицу на территории Петербурга.
Один ястреб-перепелятник во вторник величественно попозировал на расстоянии вытянутой руки в парке Лесотехнической академии, рассказывает фотограф 10 февраля в сообществе «Птицы СПб и России» «ВКонтакте».
А 6 февраля его сородич попал в объектив камеры в Юнтоловском заказнике. «Он меня полностью игнорировал, ну или мне так казалось. Вёл себя вполне нахально и высматривал, я так понимаю, жертву. Удивило ещё неумение атаковать жертву. Прилетел, всех взбаламутил, кто успел — тот улетел, кто-то остался наблюдать за хищником. Потом снова ястреб полетел, снова взбаламутил, так никого и не поймав», — рассказывает фотограф.