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Всех взбаламутил и никого не поймал. Небесный хищник в Петербурге показал плохую охоту

Фото: Антон Кубышкин / Птицы СПб и России
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Дважды за три дня петербургскому фотографу Антону Кубышкину удалось увидеть редкую птицу на территории Петербурга.

Один ястреб-перепелятник во вторник величественно попозировал на расстоянии вытянутой руки в парке Лесотехнической академии, рассказывает фотограф 10 февраля в сообществе «Птицы СПб и России» «ВКонтакте».

А 6 февраля его сородич попал в объектив камеры в Юнтоловском заказнике. «Он меня полностью игнорировал, ну или мне так казалось. Вёл себя вполне нахально и высматривал, я так понимаю, жертву. Удивило ещё неумение атаковать жертву. Прилетел, всех взбаламутил, кто успел — тот улетел, кто-то остался наблюдать за хищником. Потом снова ястреб полетел, снова взбаламутил, так никого и не поймав», — рассказывает фотограф.

Фото: Антон Кубышкин / Птицы СПб и России

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