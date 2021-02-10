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Петербургский бизнесмен заявил о пропаже икон и канделябров. Старинную утварь мог умыкнуть вор

Старинная утварь пропала из дома предпринимателя в Адмиралтейском районе Петербурга. Во время его отсутствия в квартиру, расположенную на набережной канала Грибоедова, мог проникнуть вор.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 10 февраля, в начале этой недели в петербургскую полицию с заявлением о квартирной краже обратился 44-летний генеральный директор транспортно-экспедиционной компании.

Работавшая на месте преступления следственно-оперативная группа выяснила, что неизвестный преступник проник в трёхкомнатную квартиру на четвёртом этаже пятиэтажного дома путём замены замка входной двери. Там, судя по всему, ему приглянулись старинные часы, канделябры и иконы, а также более десяти военных медалей. Всё вышеперечисленное исчезло.

Хозяин пропавших предметов подсчитывает ущерб. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Комментарии (3)

Barmaley_5e4d0211d3423
Проник ... путём замены замка входной двери.

Т.е., демонтировал существующий замок, поставил новый с собой принесённый замок, закрыл-открыл, а затем только проник внутрь?
Феерично!
Агроном аэродрома
В церкви не искал?
265015791
>Хозяин пропавших предметов подсчитывает ущерб. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Если полиция не согласится с его оценкой украденного дело возбуждено не будет. Воровство само по себе, без оценки, не преступление.
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