Петербургский бизнесмен заявил о пропаже икон и канделябров. Старинную утварь мог умыкнуть вор

Старинная утварь пропала из дома предпринимателя в Адмиралтейском районе Петербурга. Во время его отсутствия в квартиру, расположенную на набережной канала Грибоедова, мог проникнуть вор.



Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 10 февраля, в начале этой недели в петербургскую полицию с заявлением о квартирной краже обратился 44-летний генеральный директор транспортно-экспедиционной компании.



Работавшая на месте преступления следственно-оперативная группа выяснила, что неизвестный преступник проник в трёхкомнатную квартиру на четвёртом этаже пятиэтажного дома путём замены замка входной двери. Там, судя по всему, ему приглянулись старинные часы, канделябры и иконы, а также более десяти военных медалей. Всё вышеперечисленное исчезло.

