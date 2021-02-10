Роспотребнадзор заявил о разработке высокоточного и быстрого теста на COVID-19

Роспотребнадзор разработал инновационный высокоточный тест для экспресс-диагностики COVID-19. Информация об этом опубликована на сайте надзорного ведомства 10 февраля. С помощью нового теста можно выявить носителей вируса на ранней стадии. Его предлагается использовать в качестве основного теста на месте оказания помощи.

«ФБУН Центральный НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора разработал новый тест для быстрого выявления нуклеиновых кислот SARS-CoV-2 — возбудителя новой коронавирусной инфекции. Новый набор реагентов для экспресс-анализа на COVID-19 позволяет снизить время амплификации в 5 и более раз, а общее время тестирования в 3–4 раза», — говорится в сообщении.