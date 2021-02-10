Роспотребнадзор заявил о разработке высокоточного и быстрого теста на COVID-19

Роспотребнадзор разработал инновационный высокоточный тест для экспресс-диагностики COVID-19. Информация об этом опубликована на сайте надзорного ведомства 10 февраля. С помощью нового теста можно выявить носителей вируса на ранней стадии. Его предлагается использовать в качестве основного теста на месте оказания помощи.
«ФБУН Центральный НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора разработал новый тест для быстрого выявления нуклеиновых кислот SARS-CoV-2 — возбудителя новой коронавирусной инфекции. Новый набор реагентов для экспресс-анализа на COVID-19 позволяет снизить время амплификации в 5 и более раз, а общее время тестирования в 3–4 раза», — говорится в сообщении.
Тест основан на технологии петлевой изотермической амплификации. В этом случае не нужно менять температурные циклы, что делает процесс более быстрым и простым по сравнению с обычными тестами на основе классической ПЦР, без каких-либо существенных потерь в эффективности. Общее время тестирования составит 1–1,5 часа против 4–5 часов при обычной ПЦР. Для клинических образцов с высокой и средней вирусной нагрузкой показатели чувствительности и специфичности составили
«Тест полностью адаптирован для использования на базе существующей в стране инфраструктуры лабораторной диагностики, при этом абсолютно все компоненты для него теперь производятся локально на базе ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора. Это позволяет не зависеть от поставок из-за рубежа, контролировать производство и сделать само тестирование доступным для населения страны», — отмечается в сообщении.
Диагностический набор успешно прошёл испытания, регистрационное удостоверение получено 3 февраля.