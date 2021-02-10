Популярный сканер QR-кодов заразил 10 миллионов смартфонов

Приложение Barcode Scanner для Android-смартфонов после последнего обновления оказалось вредоносным.

Как пишет 10 февраля «Газета.Ru» со ссылкой на официальный блог антивирусной программы Malwarebytes, в декабре в компанию стали поступать жалобы от пользователей сканера QR-кодов, которые замечали, что смартфоны самостоятельно открывают рекламу в браузере, без ведома хозяина.

Как выяснилось, в последнем обновлении в Barcode Scanner был добавлен вредоносный код — его тщательно скрыли.

За несколько лет приложение скачали более 10 миллионов пользователей. В настоящее время оно удалено из Google Play.