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Популярный сканер QR-кодов заразил 10 миллионов смартфонов

Приложение Barcode Scanner для Android-смартфонов после последнего обновления оказалось вредоносным.

Как пишет 10 февраля «Газета.Ru» со ссылкой на официальный блог антивирусной программы Malwarebytes, в декабре в компанию стали поступать жалобы от пользователей сканера QR-кодов, которые замечали, что смартфоны самостоятельно открывают рекламу в браузере, без ведома хозяина.

Как выяснилось, в последнем обновлении в Barcode Scanner был добавлен вредоносный код — его тщательно скрыли.

За несколько лет приложение скачали более 10 миллионов пользователей. В настоящее время оно удалено из Google Play.

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Комментарии (2)

Cashmare
уж как фонтань фонтанирует рекламой при открытии сайта на смарте - так тут любой вирус позавидует
ivan5_5e4d10fe646f6
Те у кого стоит галочка обновлять всё автоматически - особый вид людей. Их наверно и в осталтных сферах легко разводить. Я бы купил у гугля доступ к приложению чтобы можно было при знакомстве узнавать стоит ли у него неё эта галочка
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