ВОЗ объяснила, почему рано радоваться снижению заболеваемости коронавирусом

Число новых случаев заражения COVID-19 и смертей в мире снижается. Но стран, где выявлены «британский», «южноафриканский» и «бразильский/японский» штаммы, становится больше.
Сообщение Всемирной организации здравоохранения цитирует 10 января РИА Новости: «Четвёртую неделю подряд количество зарегистрированных новых случаев во всем мире снижается: на прошлой неделе было 3,1 миллиона новых случаев, что на 17% меньше, чем неделей ранее. Это самый низкий показатель с недели, начавшейся 26 октября (15 недель назад). Число зарегистрированных новых смертей также снижается вторую неделю подряд: на прошлой неделе было зарегистрировано 88 000 новых смертей, что на 10% меньше по сравнению с предыдущей неделей».
Вместе с тем продолжают активно распространяться варианты коронавируса, вызывающие беспокойство. «Британский» штамм, по данным ВОЗ, обнаружен уже в 86 странах, «южноафриканский» — в 44 странах, а «бразильский/японский» штамм — в 15.
По подсчётам организации, за неделю с 1 по 7 февраля в мире зафиксировано 3 153 426 новых случаев заболевания коронавирусом и 88 369 летальных исходов.
По информации Университета Хопкинса, к утру 10 января мск во всём мире коронавирусом заболели 106,8 миллиона человек. умерли от него 2,34 миллиона.