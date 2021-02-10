ВОЗ объяснила, почему рано радоваться снижению заболеваемости коронавирусом

Число новых случаев заражения COVID-19 и смертей в мире снижается. Но стран, где выявлены «британский», «южноафриканский» и «бразильский/японский» штаммы, становится больше.

Сообщение Всемирной организации здравоохранения цитирует 10 января РИА Новости: «Четвёртую неделю подряд количество зарегистрированных новых случаев во всем мире снижается: на прошлой неделе было 3,1 миллиона новых случаев, что на 17% меньше, чем неделей ранее. Это самый низкий показатель с недели, начавшейся 26 октября (15 недель назад). Число зарегистрированных новых смертей также снижается вторую неделю подряд: на прошлой неделе было зарегистрировано 88 000 новых смертей, что на 10% меньше по сравнению с предыдущей неделей».