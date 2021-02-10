Коала стал причиной ДТП на трассе под Аделаидой в Австралии. Водитель попытался объехать животное и резко затормозил — ехавшие следом не смогли среагировать, и в итоге собралась авария из шести машин. Как пишет The Guardian, в инциденте никто не пострадал.



Зато остановившиеся автомобилисты взялись за спасение коалы. Две женщины смогли поймать животное. Одна из них, Надя Тагвелл, забрала коалу себе в машину. Она потом и рассказала журналистам о происшествии. Тагвелл уже приходилось спасать животных, так что у нее был номер центра помощи коалам (в Австралии такой есть). Примерно час она ждала на заправке специалиста — всё это время коала хозяйничал в ее машине и даже сел за руль.