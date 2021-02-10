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Коалу, ставшего причиной ДТП, посадили за руль. И засняли, как он хозяйничает в автомобиле

Коала стал причиной ДТП на трассе под Аделаидой в Австралии. Водитель попытался объехать животное и резко затормозил — ехавшие следом не смогли среагировать, и в итоге собралась авария из шести машин. Как пишет The Guardian, в инциденте никто не пострадал.

Зато остановившиеся автомобилисты взялись за спасение коалы. Две женщины смогли поймать животное. Одна из них, Надя Тагвелл, забрала коалу себе в машину. Она потом и рассказала журналистам о происшествии. Тагвелл уже приходилось спасать животных, так что у нее был номер центра помощи коалам (в Австралии такой есть). Примерно час она ждала на заправке специалиста — всё это время коала хозяйничал в ее машине и даже сел за руль.

«На самом деле он был довольно спокойной коалой, даже не дрался из-за того, что находится в заточении, и без проблем пошёл в корзину», — рассказала Тагвелл. Коалу в итоге выпустили в лесу подальше от автострады. Происшествие ему никак не навредило, заверил специалист.

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Комментарии (1)

Mikhail_R
Самое удивительное, что девушка не пожалела свою машину, видно как коала портит обшивку. Никакие деньги не стоят жизни! Мое почтение.
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