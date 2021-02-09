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Блогеры показали, как гусеничный Lamborghini справляется с заснеженными трассами. Спойлер: через поле лучше не ездить

Lamborghini Aventador поставили на гусеницы и устроили ему испытания снегами американского штата Юта. По ходу теста энтузиастов ждали непредвиденные трудности и эвакуация поцарапанного спорткара.

Видео эксперимента опубликовано на YouTube-канале с автомобильной тематикой «TheStradman» 9 февраля. Результат понятен уже из названия «Lamborghini на снежных трассах — катастрофа». Специально для машины разработали необычные гусеницы L-образной формы, доработали подвеску и увеличили дорожный просвет до 460 миллиметров.

Первые сложности настигли ещё при спуске с тягача. Из-за гусеничных механизмов Lamborghini стал заметно шире, и ставить его на снежный покров пришлось вручную и силами почти всей команды.

Электроника отнеслась к модификациям благосклонно, но сцепление всё же перегрели, боковые воздухозаборники забили снегом, горные повороты давались с трудом. В ходе тестов выяснилось, что дорожного просвета для целины всё равно недостаточно: заехав на заснеженное поле, Lamborghini «лёг на днище». Для его эвакуации призвали более проходимый Jeep Gladiator — также на гусеницах. Без царапин для «итальянца» не обошлось.

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Комментарии (1)

old_rat
Редакция, где Вы эту хрень, никому не нужную, откопали? Тапкин на болиде F1 вполне успешно с цепями на колесах проехался на горнолыжном курорте.
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