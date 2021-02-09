Самый узкий дом Лондона продают за 1,3 млн долларов. Как пишет CNN, ширина пятиэтажного дома — всего 1,6 метра, а площадь — 96 квадратных метров.
Nice house apart from the price! Thinnest house ever? Maybe... 2 bedroom property for sale in Goldhawk Road, Shepherds Bush, W12 - £950,000 https://t.co/8QLrCLD2Q2— steven bell (@steviebe) February 9, 2021
Здание было построено в конце XIX — начале XX веков и раньше было магазином шляп. Дом находится на западе Лондона, в районе Шепердс-Буш. На цокольном этаже располагаются кухня и столовая, на первом — вход и прихожая, на втором — спальня, кабинет и терраса. На третьем этаже ванная комната, на четвертом и пятом — две спальни. Дизайн интерьера подражает яхте. Обойдется «уникальная часть лондонской истории» в 950 тысяч фунтов (примерно 96 млн рублей — по миллиону за квадратный метр).