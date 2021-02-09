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Самый узкий дом Лондона выставили на продажу. По миллиону рублей за квадратный метр

Самый узкий дом Лондона продают за 1,3 млн долларов. Как пишет CNN, ширина пятиэтажного дома — всего 1,6 метра, а площадь — 96 квадратных метров.

Здание было построено в конце XIX — начале XX веков и раньше было магазином шляп. Дом находится на западе Лондона, в районе Шепердс-Буш. На цокольном этаже располагаются кухня и столовая, на первом — вход и прихожая, на втором — спальня, кабинет и терраса. На третьем этаже ванная комната, на четвертом и пятом — две спальни. Дизайн интерьера подражает яхте. Обойдется «уникальная часть лондонской истории» в 950 тысяч фунтов (примерно 96 млн рублей — по миллиону за квадратный метр).

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Комментарии (4)

260650801
Шувалов еще не заинтересовался?
Хауаю
Дело в шляпе! Главное - не прошляпить. Но если бы он был ещё самый кривой, без кап. ремонта и с баром, цены бы ему не было)
Иванов Ив Ив
Ничего, что ширина маленькая, зато длина большая:
96 кв.м / 5 эт. / 1.6м = 12 м
12 метров длиной, каждая комната !!!
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