В Конгрессе США начался второй процесс по делу об импичменте Трампа. Его подозревают в «подстрекательстве к мятежу»

В Сенате Конгресса США стартовал второй процесс по делу об импичменте уже бывшего президента страны Дональда Трампа. Об этом вечером 9 февраля сообщает Reuters.



Трампа подозревают в «подстрекательстве к мятежу» из-за штурма Капитолия и высказываний, которые тогда еще президент позволил себе перед этой акцией его сторонников. Пока сенаторы обсуждают, насколько соответствует Конституции импичмент уже ушедшего со своего поста главы государства. На дебаты отведены 4 часа, если дело решат рассматривать, то завтра каждая из сторон будет выступать с вступительными словами.

