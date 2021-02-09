В Конгрессе США начался второй процесс по делу об импичменте Трампа. Его подозревают в «подстрекательстве к мятежу»

В Сенате Конгресса США стартовал второй процесс по делу об импичменте уже бывшего президента страны Дональда Трампа. Об этом вечером 9 февраля сообщает Reuters.
Трампа подозревают в «подстрекательстве к мятежу» из-за штурма Капитолия и высказываний, которые тогда еще президент позволил себе перед этой акцией его сторонников. Пока сенаторы обсуждают, насколько соответствует Конституции импичмент уже ушедшего со своего поста главы государства. На дебаты отведены 4 часа, если дело решат рассматривать, то завтра каждая из сторон будет выступать с вступительными словами.
Для того, чтобы объявить Трампу импичмент, решение должны поддержать две трети сенаторов. Это означает, что «за» должны проголосовать как минимум 17 членов той же партии, что и бывший президент — Республиканской. Палата представителей Конгресса ранее уже поддержала импичмент, причем «за» высказались десятеро республиканцев.
Отметим, если Трампу все же вынесут импичмент, он больше никогда не сможет претендовать на президентский пост. Он уже сообщал, что собирается вернуться во власть.