Госпитализация в Петербурге упала до летнего минимума — 251 человек в сутки

Все индикаторы эпидемического процесса — количество новых случаев COVID-19, число активных больных и суточных госпитализаций — показывают снижение в Петербурге. По некоторым, уровень уже как в июле — на спаде первой волны, сообщили в Межведомственном совете по противодействию коронавирусу.



«Текущий уровень госпитализаций соответствует уровню, который наблюдался в середине июля 2020 года при снижении первой волны, — говорится в отчете совета от 9 февраля. — В связи с уменьшением числа госпитализаций коечный фонд для приема пациентов с COVID-19 во временном госпитале «Заря» в Репино сокращен вдвое. Для инфекционных больных оставили 300 коек».

