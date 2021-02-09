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Госпитализация в Петербурге упала до летнего минимума — 251 человек в сутки

Все индикаторы эпидемического процесса — количество новых случаев COVID-19, число активных больных и суточных госпитализаций — показывают снижение в Петербурге. По некоторым, уровень уже как в июле — на спаде первой волны, сообщили в Межведомственном совете по противодействию коронавирусу.

«Текущий уровень госпитализаций соответствует уровню, который наблюдался в середине июля 2020 года при снижении первой волны, — говорится в отчете совета от 9 февраля. — В связи с уменьшением числа госпитализаций коечный фонд для приема пациентов с COVID-19 во временном госпитале «Заря» в Репино сокращен вдвое. Для инфекционных больных оставили 300 коек».

По данным федерального регистра, в Петербурге 9 февраля 2406 пациентов с ковидом обратились за помощью, выздоровели за сутки — 3739 человек, в больницы доставили 251 человека.

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Комментарии (5)

ЯКраснорецц
Ну и что же они людей сажают за коронавирусное дело ? Наверняка уже почти все переболели... В Санкт-Петербурге только почти на 14000 избыточная смертность относительно апреля-декабря 2019 . А это 2555 человек на 1 населения. Примерно на таких цифрах эпидемия затухала в других бедных странах.
Kezevo
Анализ на ковид ни кто не берет уже. Хочешь за свои бабки сдавай, только проблем себе сам прибавишь
Михаил Азаров
Статистика - полное "отстой" сами переболели, множеству знакомых звонил которые переболели, всем ОРВИ ОРЗ ТРАХЕИТ ФАРЕНГИТ и прочее, ни у кого анализы не брали, только потом когда сдал анализы выяснил что у меня антитела к ковиду. Может хватит народу пудрить мозги?
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