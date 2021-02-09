Муниципального депутата в Петербурге оштрафовали за участие в акции протеста 31 января

Колпинский районный суд Петербурга 9 февраля оштрафовал на 10 тысяч рублей муниципального депутата МО «Народный» Дмитрия Горохова за участие в несанкционированной акции протеста 31 января. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.



Горохова признали виновным по части 1 статьи 20.2.2 КоАП РФ (участие в массовом одновременном пребывания граждан в общественном месте, повлекшем нарушение общественного порядка).

В суде депутат пояснил, что не поддерживает Алексея Навального, однако считает его задержание незаконным. Народный избранник также рассказал судье про статью Григория Явлинского «Без путинизма и популизма» и признал вину, попросив назначить минимальное наказание.