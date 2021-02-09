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Муниципального депутата в Петербурге оштрафовали за участие в акции протеста 31 января

Колпинский районный суд Петербурга 9 февраля оштрафовал на 10 тысяч рублей муниципального депутата МО «Народный» Дмитрия Горохова за участие в несанкционированной акции протеста 31 января. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Горохова признали виновным по части 1 статьи 20.2.2 КоАП РФ (участие в массовом одновременном пребывания граждан в общественном месте, повлекшем нарушение общественного порядка).

В суде депутат пояснил, что не поддерживает Алексея Навального, однако считает его задержание незаконным. Народный избранник также рассказал судье про статью Григория Явлинского «Без путинизма и популизма» и признал вину, попросив назначить минимальное наказание.

Горохов избрался в совет «Народного» от партии «Яблоко». В мае прошлого года депутат получил известность, указав в декларации в разделе транспортных средств игрушечный паровозик «Томас», который принадлежит его сыну.

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Комментарии (2)

Brezhnev
Ибо, а нефиг! )))
mavar
На колени на горох.
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