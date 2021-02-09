Журналист и один из сооснователей издания Baza рассказал, что его щенок корги пострадала в ходе перелета рейсом «Аэрофлота». Он написал большой пост в Facebook вечером 9 февраля и приложил в подтверждение фотографии переноски, в которой летела собака.



«В этой переноске летела собака — щенок корги Есения, можно Сеня для своих (у неё все свои). У переноски проломлены две стенки, с мясом вырваны несколько крепёжных болтов, на корпусе со всех сторон следы и царапины. Собака хромает на правую переднюю лапу, а когда я её забирал в аэропорту, она выглядела так, словно её очень сильно напугали, — рассказал Могутин. — Судя по тому, что я вижу, переноску с Сеней просто швыряли, сверху на неё метали чемоданы. За всё это я заплатил «Аэрофлоту» почти 10 тысяч рублей, — мы летели прямым рейсом из Москвы в Стамбул».