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«Переноску с собакой швыряли, на неё метали чемоданы». Владелец щенка корги рассказал о хромоте питомца после перелёта «Аэрофлотом»

Журналист и один из сооснователей издания Baza рассказал, что его щенок корги пострадала в ходе перелета рейсом «Аэрофлота». Он написал большой пост в Facebook вечером 9 февраля и приложил в подтверждение фотографии переноски, в которой летела собака.

«В этой переноске летела собака — щенок корги Есения, можно Сеня для своих (у неё все свои). У переноски проломлены две стенки, с мясом вырваны несколько крепёжных болтов, на корпусе со всех сторон следы и царапины. Собака хромает на правую переднюю лапу, а когда я её забирал в аэропорту, она выглядела так, словно её очень сильно напугали, — рассказал Могутин. — Судя по тому, что я вижу, переноску с Сеней просто швыряли, сверху на неё метали чемоданы. За всё это я заплатил «Аэрофлоту» почти 10 тысяч рублей, — мы летели прямым рейсом из Москвы в Стамбул».

Как отметил журналист, ещё во время регистрации ему сообщили, что Сеня будет единственной собакой на борту.

«Фонтанка» запросила комментарии в пресс-службе авиакомпании. Там ответили, что разбираются в ситуации.

В июне прошлого года у «Аэрофлота» был подобный случай с перелетом в Симферополь — собака прибыла в пункт назначения с окровавленной мордой. Тогда в авиакомпании заявили, что она могла пораниться самостоятельно.

А еще годом ранее живущий в Риге уроженец Владивостока пытался попасть на историческую родину с котом Виктором, но в Москве усатый оказался толстоват для путешествия в салоне самолета, и чтобы не сдавать животное в багаж, хозяину пришлось хитрить и искать двойника, которого он подменил в последний момент. В итоге его лишили бонусных миль.

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Комментарии (5)

Nafanka
А можно вопрос? ))) А хде комменты, что это лично "кидал и грузил" Путин?! ))) Когда будут-то?! ))) Заждались уже! )))
bluxer
А на корейских авиалиниях бобика вообще бы скушали.
Alex000
А можно вопрос?
На что он надеялся-то?
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