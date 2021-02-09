Журналист и один из сооснователей издания Baza рассказал, что его щенок корги пострадала в ходе перелета рейсом «Аэрофлота». Он написал большой пост в Facebook вечером 9 февраля и приложил в подтверждение фотографии переноски, в которой летела собака.
«В этой переноске летела собака — щенок корги Есения, можно Сеня для своих (у неё все свои). У переноски проломлены две стенки, с мясом вырваны несколько крепёжных болтов, на корпусе со всех сторон следы и царапины. Собака хромает на правую переднюю лапу, а когда я её забирал в аэропорту, она выглядела так, словно её очень сильно напугали, — рассказал Могутин. — Судя по тому, что я вижу, переноску с Сеней просто швыряли, сверху на неё метали чемоданы. За всё это я заплатил «Аэрофлоту» почти 10 тысяч рублей, — мы летели прямым рейсом из Москвы в Стамбул».
Как отметил журналист, ещё во время регистрации ему сообщили, что Сеня будет единственной собакой на борту.
«Фонтанка» запросила комментарии в пресс-службе авиакомпании. Там ответили, что разбираются в ситуации.
В июне прошлого года у «Аэрофлота» был подобный случай с перелетом в Симферополь — собака прибыла в пункт назначения с окровавленной мордой. Тогда в авиакомпании заявили, что она могла пораниться самостоятельно.
А еще годом ранее живущий в Риге уроженец Владивостока пытался попасть на историческую родину с котом Виктором, но в Москве усатый оказался толстоват для путешествия в салоне самолета, и чтобы не сдавать животное в багаж, хозяину пришлось хитрить и искать двойника, которого он подменил в последний момент. В итоге его лишили бонусных миль.