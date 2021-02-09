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Ресторанный рынок России за год упал на 20,7%

По итогам прошедшего года оборот ресторанного бизнеса в РФ снизился на 20,7% по сравнению с показателем 2019 года — до 1,350 триллионов рублей. Соответствующую статистику 9 февраля опубликовал Росстат.

Согласно представленному ведомством докладу, в декабре 2020 года ресторанный рынок в стране упал на 20,9% к аналогичному показателю 2019 года, до 136,3 млрд рублей. В то же время по сравнению с оборотом предприятий общепита в ноябре, в последний месяц минувшего года зафиксирован рост на 8,8%. В четвертом квартале 2020 года оборот ресторанов, кафе и баров сократился на 16,9% по сравнению с показателем за четвертый квартал 2019 года — до 395 млрд рублей.

В целом худшими месяцами для ресторанного рынка РФ в 2020 году стали апрель (падение оборота на 52,6% год к году) и май (-52,9%). Именно в эти месяцы в большинстве регионов страны были введены жесткие меры из-за пандемии коронавируса. Например, в Москве и Петербурге была приостановлена работа всех предприятий общественного питания.

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Комментарии (1)

Zdobsi
Ну вообще-тоо всем плохо сейчас. Пандемия и т.п. Плохо, что других отраслей куда могли бы пойти официанты и бармены нет. А вот вопрос почему? Просел и просел. Никто голодный не остался. Туристов так и нет. Фактически многие переориентировались. Но качество всех этих заведений вызывает сомнения сильные. Это вам не Франция и даже не Венгрия. Главное, что кулинарное искусство нельзя так просто убить. А речтораны-новые откроются, когда придёт время.
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