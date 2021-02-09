Ресторанный рынок России за год упал на 20,7%

По итогам прошедшего года оборот ресторанного бизнеса в РФ снизился на 20,7% по сравнению с показателем 2019 года — до 1,350 триллионов рублей. Соответствующую статистику 9 февраля опубликовал Росстат.



Согласно представленному ведомством докладу, в декабре 2020 года ресторанный рынок в стране упал на 20,9% к аналогичному показателю 2019 года, до 136,3 млрд рублей. В то же время по сравнению с оборотом предприятий общепита в ноябре, в последний месяц минувшего года зафиксирован рост на 8,8%. В четвертом квартале 2020 года оборот ресторанов, кафе и баров сократился на 16,9% по сравнению с показателем за четвертый квартал 2019 года — до 395 млрд рублей.

