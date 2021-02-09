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По Малоохтинской прокатилась «Шкода» с ребёнком за рулём. За автовладельцем шлейф штрафов

Житель Петербурга посадил за руль ребёнка в Красногвардейском районе города. Совместная поездка не оставила автомобилистов равнодушными.

Видеозапись происшествия опубликована в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Автор рассказал, что в начале пятого часа вечера на Малоохтинской набережной заметил белую «Шкоду», за рулём которой ехала девочка. «Левый ряд по набережной, ребёнок рулит», — заявляет он, предполагая, что девочка сидит на руках отца.

Своим возмущением горожанин поделился, судя по всему, не только с соцсетями. Как уточнили «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и области, в половине пятого вечера в полицию Красногвардейского района поступило сообщение о не самом обычном участнике дорожного движения. «Полиция проводит проверку, заявитель приглашён для предоставления видео», — добавили в главке.

По данным «Фонтанки», белая «Шкода Рапид» 2016 года выпуска принадлежит 37-летнему петербуржцу. За ним же числятся «БМВ» и ещё одна «Шкода». Ревнителем ПДД мужчину не назвать: за последние два года он «наездил» более полусотни штрафов, некоторые из них не оплачены.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (5)

Dmitry_Vasiliev
"... на Малоохтинской набережной" ?! Посмотрите внимательно, это же явно было снято на Свердловской набережной! Опять Фонтанка демонстрирует незнание названий городских улиц...
Andrew101
Меня тоже так отец ездить учил
Dmitriy 204567
И че?? В детстве родители водить не учили? Автор олень обиженный
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