Житель Петербурга посадил за руль ребёнка в Красногвардейском районе города. Совместная поездка не оставила автомобилистов равнодушными.
Видеозапись происшествия опубликована в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Автор рассказал, что в начале пятого часа вечера на Малоохтинской набережной заметил белую «Шкоду», за рулём которой ехала девочка. «Левый ряд по набережной, ребёнок рулит», — заявляет он, предполагая, что девочка сидит на руках отца.
Своим возмущением горожанин поделился, судя по всему, не только с соцсетями. Как уточнили «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и области, в половине пятого вечера в полицию Красногвардейского района поступило сообщение о не самом обычном участнике дорожного движения. «Полиция проводит проверку, заявитель приглашён для предоставления видео», — добавили в главке.
По данным «Фонтанки», белая «Шкода Рапид» 2016 года выпуска принадлежит 37-летнему петербуржцу. За ним же числятся «БМВ» и ещё одна «Шкода». Ревнителем ПДД мужчину не назвать: за последние два года он «наездил» более полусотни штрафов, некоторые из них не оплачены.