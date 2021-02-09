Жительница Новокузнецка в Кемеровской области выжила, проведя под снежными завалами около 10 часов. Об этом 9 февраля сообщает пресс-служба управления защиты населения и территории города.
Сигнал поступил на пульт единой дежурно-диспетчерской службы управления защиты населения и территории Новокузнецка в ночь на вторник. Женщина сообщила, что ее дочь уехала на дачу убирать снег и не вернулась. На даче мать обнаружила только машину своей дочери. Приехавшие спасатели сразу заподозрили, что женщина оказалась под снежным завалом.
«Наверняка внезапная оттепель сыграла с ней злую шутку, обрушив на нее с крыши снежную лавину. После двух часов поиска, когда использовались лишь лопаты и лавинные щупы, спасатели обнаружили шапочку и лестницу. Это свидетельствовало, что поиски идут в верном направлении», — описали ситуацию спасатели.
Вскоре обнаружили и саму пропавшую — она провела в снежном плену 10 часов и находилась в крайне тяжелом состоянии. Женщину госпитализировали, она находится в реанимации.