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Женщина выжила после десяти часов под снежными завалами. «После двух часов поиска обнаружили шапочку и лестницу»

Жительница Новокузнецка в Кемеровской области выжила, проведя под снежными завалами около 10 часов. Об этом 9 февраля сообщает пресс-служба управления защиты населения и территории города.

Сигнал поступил на пульт единой дежурно-диспетчерской службы управления защиты населения и территории Новокузнецка в ночь на вторник. Женщина сообщила, что ее дочь уехала на дачу убирать снег и не вернулась. На даче мать обнаружила только машину своей дочери. Приехавшие спасатели сразу заподозрили, что женщина оказалась под снежным завалом.

Фото: управление по защите населения и терроитории Новокузнецка
Фото: управление по защите населения и терроитории Новокузнецка
Фото: управление по защите населения и терроитории Новокузнецка
Фото: управление по защите населения и терроитории Новокузнецка
Фото: управление по защите населения и терроитории Новокузнецка
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«Наверняка внезапная оттепель сыграла с ней злую шутку, обрушив на нее с крыши снежную лавину. После двух часов поиска, когда использовались лишь лопаты и лавинные щупы, спасатели обнаружили шапочку и лестницу. Это свидетельствовало, что поиски идут в верном направлении», — описали ситуацию спасатели.

Вскоре обнаружили и саму пропавшую — она провела в снежном плену 10 часов и находилась в крайне тяжелом состоянии. Женщину госпитализировали, она находится в реанимации.

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Комментарии (4)

shushu
Прямо перевал Дятлова какой-то на крыше
bluxer
И фапотьку...
hal9000
Эт че за крыша что на ней целая лавина
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