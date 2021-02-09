Жительница Новокузнецка в Кемеровской области выжила, проведя под снежными завалами около 10 часов. Об этом 9 февраля сообщает пресс-служба управления защиты населения и территории города.



Сигнал поступил на пульт единой дежурно-диспетчерской службы управления защиты населения и территории Новокузнецка в ночь на вторник. Женщина сообщила, что ее дочь уехала на дачу убирать снег и не вернулась. На даче мать обнаружила только машину своей дочери. Приехавшие спасатели сразу заподозрили, что женщина оказалась под снежным завалом.