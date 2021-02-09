Клуб-ресторан Rossi’s на улице Зодчего Росси, 1/3 будет вынужден освободить городское помещение, сообщает 9 февраля Комитет по контролю за имуществом Санкт-Петербурга (ККИ).



По данным ККИ, договор с арендатором был расторгнут ещё в конце 2019 года. В ходе обследования объекта в декабре прошлого года выяснилось, что клуб-ресторан незаконно эксплуатировал помещение площадью в 750 кв. м., а также произвёл в нём несогласованную перепланировку, говорится в сообщении комитета.



Как уверяют представители ведомства, Rossi’s получил, но проигнорировал уведомление о том, что ему необходимо освободить помещение, хотя имел достаточно времени на вывоз имущества. В результате вывозить его пришли сотрудники ККИ.