FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-16°C/Завтра: -17
74.12р89.53р
Что запрещено до конца февраляПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
4
Печать

Чиновники выгоняют клуб-ресторан из исторического здания на улице Зодчего Росси

Клуб-ресторан Rossi’s на улице Зодчего Росси, 1/3 будет вынужден освободить городское помещение, сообщает 9 февраля Комитет по контролю за имуществом Санкт-Петербурга (ККИ).

По данным ККИ, договор с арендатором был расторгнут ещё в конце 2019 года. В ходе обследования объекта в декабре прошлого года выяснилось, что клуб-ресторан незаконно эксплуатировал помещение площадью в 750 кв. м., а также произвёл в нём несогласованную перепланировку, говорится в сообщении комитета.

Как уверяют представители ведомства, Rossi’s получил, но проигнорировал уведомление о том, что ему необходимо освободить помещение, хотя имел достаточно времени на вывоз имущества. В результате вывозить его пришли сотрудники ККИ.

Фото: ККИ
Фото: ККИ
Фото: ККИ
Фото: ККИ
ПоделитьсяПоделиться

Клубом оперирует ООО «Макс». Его управляющий Гамал Эл Дин Ахмед Али Мухаммед отказался обсуждать с журналистами как дальнейшую судьбу клуба, так и причины сложившейся ситуации. Учредитель ООО «Макс» Ольга Коростовцева предложила перенести разговор на другой день, сославшись на занятость. А на вопрос о том, продолжит ли клуб-ресторан Rossi’s работу, сказала: «Всё будет, доживём — увидим».

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (4)

мухомор
Ох, такое знаковое место закрыли. Как теперь говорят место съёма шкур. Pardon my French.
Метро закрыли давным давно, а это ещё держалось.
Asus
Да и фиг с ним, возможно там можно было снять цац богатым, но ничего таких клубов много.
260695231
Его ещё 20 лет назад надо было выгнать из цоколя исторического здания! И почему не нашли заинтересованности чиновников?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний