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Пока петербуржцы любуются белоснежными деревьями, в Ленобласти всё почернело от угольной пыли

Жители Кингисеппского района Ленобласти рассказали об угольной пыли, которая зависает в воздухе при открытой перевалке угля. Сообщение они подкрепили фотодоказательствами. Их 9 февраля публикует 47news.

Как рассказали изданию жители деревни Косколово, 7 февраля угольная пыль припорошила заснеженные придомовые участки соседних с портом Усть-Луга населённых пунктов. Она осела во дворах, на крышах построек, подоконниках, деревьях и вдоль дорог.

Фото: 47news
Фото: 47news
Фото: 47news
Фото: 47news
Фото: 47news
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А на днях над портом Усть-Луга повисли угольные облака. По словам собеседников СМИ, 3 февраля чёрную взвесь увидели над территорией «Ростерминалугля». На кадрах видно, как едкий туман нависает над перевалочным комплексом и акваторией. На фоне белого снега это особенно хорошо заметно.

47news

На звонки журналистов в офисах «Ростерминалугля» в Петербурге и Усть-Луге никто не ответил.

Жителям деревень рядом с портом Усть-Луга не впервой наблюдать чёрные облака, которые оседают в их дворах и на берегах реки Хабаловки.

Терминал «Ростерминалуголь», управляемый «Уральской горно-металлургической компанией» Искандера Махмутова, не единственный комплекс в порту Усть-Луга, занимающийся перевалкой угля. С этим же грузом здесь работают «Универсальный перегрузочный комплекс», «Усть-Лужский контейнерный терминал» и «Новые коммунальные технологии».

По итогам 2020 года «Ростерминалуголь» нарастил перевалку с 24,5 млн до 26,5 млн тонн. Компания отчиталась, что в 2020-м увеличила объём отчислений в развитие социальной сферы Кингисеппского района в полтора раза — до 15 млн рублей.

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Комментарии (5)

Агроном аэродрома
Зато подлыя латвийцы теперя разбирают ЖД-пути на металлолом патамушта перевалка вся идёт в усть-луге на радость Жене Мурову.
spb7771250
Не стану ничего писать про то, что "подправки и хорошие тоже были." Грустно на это все смотреть.
AlBerkut
Деревню Косколово срочно переименовать в Коксолово, всего 2 буквы местами поменять, и проблема решена😂
Будет коксовая деревня... А потом можно будет и с латинской америки другого кокса подвезти, но тут местным вряд ли бабла хватит...
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