Жители Кингисеппского района Ленобласти рассказали об угольной пыли, которая зависает в воздухе при открытой перевалке угля. Сообщение они подкрепили фотодоказательствами. Их 9 февраля публикует 47news.
Как рассказали изданию жители деревни Косколово, 7 февраля угольная пыль припорошила заснеженные придомовые участки соседних с портом Усть-Луга населённых пунктов. Она осела во дворах, на крышах построек, подоконниках, деревьях и вдоль дорог.
А на днях над портом Усть-Луга повисли угольные облака. По словам собеседников СМИ, 3 февраля чёрную взвесь увидели над территорией «Ростерминалугля». На кадрах видно, как едкий туман нависает над перевалочным комплексом и акваторией. На фоне белого снега это особенно хорошо заметно.
47news
На звонки журналистов в офисах «Ростерминалугля» в Петербурге и Усть-Луге никто не ответил.
Жителям деревень рядом с портом Усть-Луга не впервой наблюдать чёрные облака, которые оседают в их дворах и на берегах реки Хабаловки.