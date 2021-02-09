Детский омбудсмен Петербурга увидела «тщательную подготовку» в участии несовершеннолетних в акциях протеста

В Петербурге за 9 февраля районные Комиссии по делам несовершеннолетних рассмотрели порядка 30 дел подростков, участвовавших в акциях протеста в конце января — начале февраля. Как рассказала журналистам уполномоченный по правам ребенка Анна Митянина, в основном детей наказывали штрафом в 4 тысячи рублей, а родителей — предупреждением.

«Информация о готовящихся акциях была везде. Я не верю, что родители не знают, что центр города посещать было опасно. Я не видела ни одного ребёнка, который случайно попал в центр города. Это недогляд родителей и желание детей оригинально развлечься. Как один в разных районах все говорят, что в их районах мало достопримечательностей, а в центре города красивые виды. Как один говорят, что ехали в торговый центр «Галерея» за вещами. Меня один родитель даже спросил: «А вы что, не любите ходить по магазинам просто так?» Если бы это было у одного ребёнка, я бы согласилась. Но череда одинаковых ответов говорит, что участие детей было тщательно подготовлено благодаря Интернету», — заявила она.



Митянина добавила, что средний портрет задержанного на митингах подростка — молодой человек 16–17 лет. «Никаких идей в поддержку Навального они не высказывают и сожалеют о том, что произошло», — уверена уполномоченный.



Ранее в аппарате федерального детского омбудсмена Анны Кузнецовой заявляли, что после акции 23 января по всей России задержали 300 подростков. По итогам митинга 31 января, по её словам, задержанных несовершеннолетних оказалось меньше.

