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Детский омбудсмен Петербурга увидела «тщательную подготовку» в участии несовершеннолетних в акциях протеста

В Петербурге за 9 февраля районные Комиссии по делам несовершеннолетних рассмотрели порядка 30 дел подростков, участвовавших в акциях протеста в конце января — начале февраля. Как рассказала журналистам уполномоченный по правам ребенка Анна Митянина, в основном детей наказывали штрафом в 4 тысячи рублей, а родителей — предупреждением.

По словам омбудсмена, несовершеннолетние объясняли, что не участвовали в акции, и давали комиссиям одинаковые пояснения, из-за чего Митянина сделала вывод, что «все ребята подготовлены одним управляющим».

«Информация о готовящихся акциях была везде. Я не верю, что родители не знают, что центр города посещать было опасно. Я не видела ни одного ребёнка, который случайно попал в центр города. Это недогляд родителей и желание детей оригинально развлечься. Как один в разных районах все говорят, что в их районах мало достопримечательностей, а в центре города красивые виды. Как один говорят, что ехали в торговый центр «Галерея» за вещами. Меня один родитель даже спросил: «А вы что, не любите ходить по магазинам просто так?» Если бы это было у одного ребёнка, я бы согласилась. Но череда одинаковых ответов говорит, что участие детей было тщательно подготовлено благодаря Интернету», — заявила она.

Митянина добавила, что средний портрет задержанного на митингах подростка — молодой человек 16–17 лет. «Никаких идей в поддержку Навального они не высказывают и сожалеют о том, что произошло», — уверена уполномоченный.

Ранее в аппарате федерального детского омбудсмена Анны Кузнецовой заявляли, что после акции 23 января по всей России задержали 300 подростков. По итогам митинга 31 января, по её словам, задержанных несовершеннолетних оказалось меньше.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (3)

260602101
Да ладно в 90-ые в 70-ые постоянно подходили фулиганы и просили-требовали 15-20 копеек. Монетка всегда в кармане лежала у хороших детей на всякий случай.
263250051
"Я не верю, что родители не знают, что центр города посещать было опасно."
Не менее опасно, чем в любой другой выходной, когда ходили толпы туристов.
kusto
“детей наказывали штрафом в 4 тысячи рублей” - дожили. Даже в 90-х такого не было. У детей деньги отбирать - последнее дело.
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