Bloomberg: Против H&M в России возбудили уголовное дело об уклонении от уплаты таможенных пошлин

По версии Федеральной таможенной службы, шведская компания не включила в декларации часть лицензионных сборов при импорте товаров с 2016 по 2019 год. Дело было возбуждено еще в декабре прошлого года.

«Российские власти возбудили уголовное дело в отношении продавца одежды Hennes & Mauritz AB по обвинению в уклонении от уплаты таможенных платежей в размере 3,1 миллиарда рублей (42 миллиона долларов)», — сообщает 9 февраля Bloomberg.

Крупнейшая в Европе розничная сеть по торговле одеждой могла недоплачивать пошлины с 2016 по 2019 год.

Источник агентства указывает, что компания может столкнуться со штрафами, даже тюремным заключением топ-менеджеров.

Пресс-служба H&M в Стокгольме подтвердила, что расследование в отношении российского отделения проводится, однако подробности в компании раскрывать не стали.

H&M — это крупнейшая в Европе розничная сеть по торговле одеждой. В России масс-маркет бренд представлен 155 магазинами. Российский рынок — седьмой по величине для компании. За прошлый финансовый год H&M заработал в РФ 745 миллионов долларов.