Живая очередь из желающих сыграть пышные свадьбы в августе выстроилась перед Дворцом бракосочетания на Английской набережной в Петербурге. 9 февраля тут открылась запись на август. Влюблённые хотят, чтобы всё было красиво — торжественный зал, запоминающаяся дата. Для этого приходится стоять не один час.
В группе Дворца бракосочетания сообщается, что днем в очереди для подачи заявления на август 2021 года собрались 15 пар. В комментариях отмечают, что количество желающих уже перевалило за 20.
В очереди на июль пар было даже больше. Те, кто это пережил, делятся впечатлениями.
«Мы были 18-е в живой очереди на июль, отстояли всю ночь. И когда зашли, все нормальное время пятница/суббота с 13 до 16 было уже занято, так что, думаю, это того не стоит. Познакомились с ребятами в ту ночь, они по очереди были третьи, они хотели день 17.07, в итоге даже им дали только на утро 18.07 (воскресенье). Так что те, кто приходил ночью, 100% зря стояли», — пишет петербурженка Юлия.
В комментариях уже традиционно дали о себе знать желающие купить место в очереди.