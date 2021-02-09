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Влюблённые мёрзнут в живой очереди перед Дворцом бракосочетания на Английской набережной

Живая очередь из желающих сыграть пышные свадьбы в августе выстроилась перед Дворцом бракосочетания на Английской набережной в Петербурге. 9 февраля тут открылась запись на август. Влюблённые хотят, чтобы всё было красиво — торжественный зал, запоминающаяся дата. Для этого приходится стоять не один час.

В группе Дворца бракосочетания сообщается, что днем в очереди для подачи заявления на август 2021 года собрались 15 пар. В комментариях отмечают, что количество желающих уже перевалило за 20.

В очереди на июль пар было даже больше. Те, кто это пережил, делятся впечатлениями.

«Мы были 18-е в живой очереди на июль, отстояли всю ночь. И когда зашли, все нормальное время пятница/суббота с 13 до 16 было уже занято, так что, думаю, это того не стоит. Познакомились с ребятами в ту ночь, они по очереди были третьи, они хотели день 17.07, в итоге даже им дали только на утро 18.07 (воскресенье). Так что те, кто приходил ночью, 100% зря стояли», — пишет петербурженка Юлия.

В комментариях уже традиционно дали о себе знать желающие купить место в очереди.

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Комментарии (5)

AP-SPb
Вот для желающих купить место работники ЗАГСа все удобное время и "занимают" :)))
Но в принципе дорога к браку и должна быть максимально тернистой ;) Чтоб 300 раз подумали а надо ли оно им в таком составе ;)))
sektor7
Может кто одумается за это время
Кровокрас
да, надо в очереди живой стоять всю ночь, по другому это никак невозможно организовать.
электронная регистрация ? нет, не слышали о таком.
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