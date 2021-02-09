Живая очередь из желающих сыграть пышные свадьбы в августе выстроилась перед Дворцом бракосочетания на Английской набережной в Петербурге. 9 февраля тут открылась запись на август. Влюблённые хотят, чтобы всё было красиво — торжественный зал, запоминающаяся дата. Для этого приходится стоять не один час.



В группе Дворца бракосочетания сообщается, что днем в очереди для подачи заявления на август 2021 года собрались 15 пар. В комментариях отмечают, что количество желающих уже перевалило за 20.