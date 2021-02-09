Роскомнадзор запустил мобильное приложение для быстрых жалоб на детское порно и онлайн-казино

В App Store и Google Play появилось приложение РКН, созданное специально для тех, кто любит жаловаться на безобразия в Интернете, сообщил 9 февраля Роскомнадзор.



В новом приложении пользователи мгновенно могут пожаловаться на веб-сайты, фото- и видеохранилища, сообщества, чаты, форумы и другие источники в Интернете, распространяющие информацию, нарушающую российское законодательство.



Анонимно пожаловаться не получится — для подачи жалобы необходимо авторизироваться через портал Госуслуг. Далее нужно указать адрес ресурса и тип жалобы.

