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Роскомнадзор запустил мобильное приложение для быстрых жалоб на детское порно и онлайн-казино

В App Store и Google Play появилось приложение РКН, созданное специально для тех, кто любит жаловаться на безобразия в Интернете, сообщил 9 февраля Роскомнадзор.

В новом приложении пользователи мгновенно могут пожаловаться на веб-сайты, фото- и видеохранилища, сообщества, чаты, форумы и другие источники в Интернете, распространяющие информацию, нарушающую российское законодательство.

Анонимно пожаловаться не получится — для подачи жалобы необходимо авторизироваться через портал Госуслуг. Далее нужно указать адрес ресурса и тип жалобы.

К противоправному контенту Роскомнадзор относит: детскую порнографию, пропаганду наркотиков, призыв к самоубийству или противоправным действиям, азартные игры, продажу алкоголя или лекарств, распространение противоправной информации о несовершеннолетних и экстремистские материалы.

После рассмотрения обращения Роскомнадзор оповещает заявителя о результате. Ответ на жалобу, как выяснила «Фонтанка», приходит почти мгновенно. В случае отклонения жалобы указываются статья и номер закона, которые, по заключению федеральной службы, не были нарушены.

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Комментарии (2)

Жора__
Примите жалобу! В Геленджике в Прасковеевке есть казино! Срочно примите меры!
tsodd
Кидаешь в приложуху ссылку на сайт с запрещённой информацией - уезжаешь на зону за распространение порнографии
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