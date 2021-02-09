Роскомнадзор запустил мобильное приложение для быстрых жалоб на детское порно и онлайн-казино

В App Store и Google Play появилось приложение РКН, созданное специально для тех, кто любит жаловаться на безобразия в Интернете, сообщил 9 февраля Роскомнадзор.
В новом приложении пользователи мгновенно могут пожаловаться на веб-сайты, фото- и видеохранилища, сообщества, чаты, форумы и другие источники в Интернете, распространяющие информацию, нарушающую российское законодательство.
Анонимно пожаловаться не получится — для подачи жалобы необходимо авторизироваться через портал Госуслуг. Далее нужно указать адрес ресурса и тип жалобы.
К противоправному контенту Роскомнадзор относит: детскую порнографию, пропаганду наркотиков, призыв к самоубийству или противоправным действиям, азартные игры, продажу алкоголя или лекарств, распространение противоправной информации о несовершеннолетних и экстремистские материалы.
После рассмотрения обращения Роскомнадзор оповещает заявителя о результате. Ответ на жалобу, как выяснила «Фонтанка», приходит почти мгновенно. В случае отклонения жалобы указываются статья и номер закона, которые, по заключению федеральной службы, не были нарушены.