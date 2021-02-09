В Петербурге задержали семейную пару, распихавшую наркотики в карманы одежды четырехлетнего сына

Сотрудники полиции остановили машину за езду по «встречке» в Московском районе. В салоне нашли ребенка и наркотики.



Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области 9 февраля, автомобиль «Черри» наряд остановил накануне ночью у дома 3 по Ташкентской улице.



За рулем легковушки был 42-летний петербуржец, пассажирами в ней ехали его 42-летняя жена с 4-летним ребенком на руках.



Поведение пары показалось инспекторам ДПС слишком нервным. Поэтому водителя спросили, нет ли у него при себе запрещенных веществ, на который он не смог дать внятного ответа.

