В Петербурге задержали семейную пару, распихавшую наркотики в карманы одежды четырехлетнего сына

Сотрудники полиции остановили машину за езду по «встречке» в Московском районе. В салоне нашли ребенка и наркотики.
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области 9 февраля, автомобиль «Черри» наряд остановил накануне ночью у дома 3 по Ташкентской улице.
За рулем легковушки был 42-летний петербуржец, пассажирами в ней ехали его 42-летняя жена с 4-летним ребенком на руках.
Поведение пары показалось инспекторам ДПС слишком нервным. Поэтому водителя спросили, нет ли у него при себе запрещенных веществ, на который он не смог дать внятного ответа.
Сначала мужчину отвезли на медосвидетельствование, после чего пару доставили в отдел полиции.
«В ходе досмотра у супругов изъяты наркотические средства растительного и синтетического происхождения, часть из которых была спрятана в одежде маленького мальчика», — уточняет главк.
Ребенка на время разбирательства поместили в специализированное учреждение под наблюдение специалистов. Полицейские планируют обратиться в органы опеки для решения вопроса о передаче мальчика под присмотр его бабушке.
В отношении родителей ребенка возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ. Женщина ранее была уже судима по этой статье. Отец ребенка к уголовной ответственности не привлекался.
Они оба задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ.