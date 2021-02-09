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Внедорожник протаранил автобус под «крабом» на перекрестке Будапештской и Славы. Пострадала пассажирка

Пассажирке автобуса потребовалась помощь медиков после ДТП во Фрунзенском районе Петербурга днем 9 февраля. Водитель внедорожника приехал автобусу в бок.

Как сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», на перекрестке Будапештской улицы и проспекта Славы внедорожник Chevrolet Tahoe с омскими номерами протаранил автобус 59-го маршрута. Удар пришелся в правый бок между передней и средней дверями.

В пресс-службе СПб ГУП «Пассажиравтотранс» рассказали, что «Шевроле» столкнулся с автобусом, когда тот поворачивал по разрешающему сигналу светофора. В результате ДТП пострадала одна пассажирка, у нее ушиб ноги.

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