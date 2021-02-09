Бывший вице-губернатор Новгородской области в колонии трудится уборщиком. Но суд рассрочки в оплате 3 млн штрафа ему не дал

Отбывать срок бывшего чиновника отправили в исправительную колонию № 5 в Металлострое, где он трудится уборщиком служебных помещений.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов 9 февраля, Воронцов был осужден на 7 лет в феврале 2020 года в Новгороде за мошенничество. Также суд обязал его выплатить штраф в размере 3 000 000 рублей.

Осужденный уверял, что не может погасить ущерба потерпевшим по гражданским искам в срок. К моменту подачи ходатайства он уже выплатил 43 598 рублей 03 копейки. Его доверенные лица также внесли еще 60 000 рублей.



Воронцов просил у суда рассрочку на 5 лет. Он готов был платить с первого месяца (в случае удовлетворения прошения) по 49-й месяц по 7 300 рублей в месяц, с 50-го по 60-й — 236 245 рублей 63 копейки.



Суд установил, что за то время, пока он трудился уборщиком, на основании его заявления с октября по декабрь 2020 года у него списано 23 598 рублей 03 копейки.



Суд усмотрел несоразмерность между доходом осужденного и суммой предполагаемой ежемесячной выплаты (7 300 рублей), указал, что найти сейчас более высокооплачиваемую работу Воронцову проблематично, но в удовлетворении ходатайства отказал.

