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Бывший вице-губернатор Новгородской области в колонии трудится уборщиком. Но суд рассрочки в оплате 3 млн штрафа ему не дал

Колпинский районный суд рассмотрел ходатайство бывшего вице-губернатора Новгородской области Бориса Воронцова, который просил о рассрочке уплаты штрафа по приговору.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов 9 февраля, Воронцов был осужден на 7 лет в феврале 2020 года в Новгороде за мошенничество. Также суд обязал его выплатить штраф в размере 3 000 000 рублей.

Отбывать срок бывшего чиновника отправили в исправительную колонию № 5 в Металлострое, где он трудится уборщиком служебных помещений.

Осужденный уверял, что не может погасить ущерба потерпевшим по гражданским искам в срок. К моменту подачи ходатайства он уже выплатил 43 598 рублей 03 копейки. Его доверенные лица также внесли еще 60 000 рублей.

Воронцов просил у суда рассрочку на 5 лет. Он готов был платить с первого месяца (в случае удовлетворения прошения) по 49-й месяц по 7 300 рублей в месяц, с 50-го по 60-й — 236 245 рублей 63 копейки.

Суд установил, что за то время, пока он трудился уборщиком, на основании его заявления с октября по декабрь 2020 года у него списано 23 598 рублей 03 копейки.

Суд усмотрел несоразмерность между доходом осужденного и суммой предполагаемой ежемесячной выплаты (7 300 рублей), указал, что найти сейчас более высокооплачиваемую работу Воронцову проблематично, но в удовлетворении ходатайства отказал.

Воронцов был осужден за то, что с 2013-го по 2016 год открыл кредитную линию на 250 миллионов рублей в банке, сообщив заведомо ложные сведения о целях использования заёмных средств. Часть этих денег пополнила оборот подконтрольной ему фирмы, остальные Воронцов использовал по своему усмотрению. Этот кредит он так и не вернул. Кроме того, в городе Старая Русса он же приобрел имущественный комплекс, который затем перепродал и смог незаконно возместить НДС на сумму более 6 миллионов рублей.

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Комментарии (2)

Жора__
Уборщиком?!!! Пацан шёл к успеху! Едросовец - вице-губернатор - шнырь!
chip1
Конфискация имущества-не?
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