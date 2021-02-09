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Струсивший налётчик банка «Восточный» на Савушкина отправится в колонию строгого режима. На дело он ходил с Lego

Приморский районный суд Петербурга 9 февраля огласил приговор в отношении Михаила Нерсесяна, признанного виновным в разбойном нападении на офис банка «Восточный».

Вечером 14 августа мужчина зашёл в помещение на Савушкина, 12а, и, угрожая взрывом чего-то очень напоминавшего бомбу, потребовал у кассира деньги. Нерсесян предупреждал, что в случае неповиновения он «нажмет кнопку, и произойдёт взрыв». Посетитель просил миллионы рублей, тысячи долларов и евро.

«Таким образом, Нерсесян своими действиями намеревался причинить ущерб ПАО КБ «Восточный» на общую сумму 5 498 240 рублей, то есть в особо крупном размере, однако с места совершения преступления скрылся, испугавшись возможного задержания охраной банка», — сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.

Нерсесян представил свою версию, сообщив, что он и его семья были в тяжёлом материальном положении. Так, 14 августа он вышел в магазин, по-хозяйски взяв с собой пакет. При себе у него также была игрушка с кнопкой от конструктора Lego, которую он будто бы нашёл на улице. Подсудимый пытался убедить суд, что зашёл в банк спонтанно и спросил у кассира про валюту, которую хотел купить, но затем внезапно потребовал положить деньги в пакет и пригрозил подрывом. Умысла на хищение у него не было, хотел привлечь внимание общественности, заключил Нерсесян.

Суд установил, что Нерсесян, совершивший особо тяжкое преступление, криминального прошлого не имеет. Зато на его иждивении находятся трое малолетних детей. Мужчина официально нигде не трудоустроен, в суде он извинился перед кассиршей, она простила.

Суд назначил петербуржцу наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет в ИК строгого режима.

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Комментарии (5)

nuga
Навальный спер миллионы по делу Ив Роше и Кировлес,а ему комариный срок и то дали побегать лет десять как. Непонятно за что впаяли 9 лет мужику,ущерба нет,могли условно,как Навальному дать. Очень странное правосудие,похоже дали срок за то,что способен на поступок,а таких боятся и изолируют на перевоспитание,выйдет овощем больным.Не берите кредиты.
260695231
Вот как бывает, если пожадничать букет хризантем купить.
житель города П.
9 лет?????? Не вооружен, никому не причинил вреда, в итоге ничего не совершил... Мне кажется что в судах какие то потусторонние личности обитают. Без чувств, с особой психикой.
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