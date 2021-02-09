вид в сторону Невского проспекта



автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Читатель «Фонтанки» прислал 9 февраля в редакцию фото трещин, которые он увидел на 2-м Зимнем мосту неподалеку от Эрмитажа.

«Разорвало гранитную опору у 2-го Зимнего моста. Может, морозы, а может, тяжелое что-то проехало», — предположил Николай.

Фотокорреспондент «Фонтанки» убедился в том, что трещины покрывают мост, переброшенный через Зимнюю канавку в месте ее впадения в реку Мойку, и выглядят устрашающе.

вид в сторону Невского проспекта



автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» вид в сторону Невского проспекта



автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







В «Мостотресте», в ведении которого находится переправы города, просят петербуржцев не паниковать.



2-й Зимний мост — автодорожный однопролетный арочный мост — был построен в 1964 году на месте существовавшего с 1940 года деревянного трехпролетного моста.

По данным специалистов, пролетное строение моста выполнено в виде пологого железобетонного двухшарнирного свода. А вот свод облицован массивными гранитными камнями.

вид со стороны Невского проспекта



автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» вид со стороны Невского проспекта



автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» вид со стороны Невского проспекта



автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







«Отдельные камни облицовки фасадов в районе пятовых шарниров расколоты трещинами. Данные повреждения были зафиксированы учреждением ранее. Дефекты облицовки вызваны отсутствием деформационных швов. Они могли появиться из-за перепадов температур», — уверены в «Мостотресте».

внутренняя часть моста



автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» внутренняя часть моста



автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







При этом после обследования трещин специалисты убедились, что они не снижают грузоподъемность моста. Переправа в состоянии пропускать транспортные средства без ограничений. Состояние сооружения работоспособное.

Замену расколотых камней облицовки смогут провести в рамках проведения капитального ремонта. Его дата пока не определена.

