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Петербуржцев напугали трещины на 2-м Зимнем мосту. «Мостотрест» успокаивает: от погоды пострадала только облицовка переправы

вид в сторону Невского проспекта<br><br>автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
вид в сторону Невского проспекта

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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Читатель «Фонтанки» прислал 9 февраля в редакцию фото трещин, которые он увидел на 2-м Зимнем мосту неподалеку от Эрмитажа.

«Разорвало гранитную опору у 2-го Зимнего моста. Может, морозы, а может, тяжелое что-то проехало», — предположил Николай.

Фотокорреспондент «Фонтанки» убедился в том, что трещины покрывают мост, переброшенный через Зимнюю канавку в месте ее впадения в реку Мойку, и выглядят устрашающе.

вид в сторону Невского проспекта<br><br>автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
вид в сторону Невского проспекта

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
вид в сторону Невского проспекта<br><br>автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
вид в сторону Невского проспекта

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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В «Мостотресте», в ведении которого находится переправы города, просят петербуржцев не паниковать.

2-й Зимний мост — автодорожный однопролетный арочный мост — был построен в 1964 году на месте существовавшего с 1940 года деревянного трехпролетного моста.

По данным специалистов, пролетное строение моста выполнено в виде пологого железобетонного двухшарнирного свода. А вот свод облицован массивными гранитными камнями.

вид со стороны Невского проспекта<br><br>автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
вид со стороны Невского проспекта

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
вид со стороны Невского проспекта<br><br>автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
вид со стороны Невского проспекта

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
вид со стороны Невского проспекта<br><br>автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
вид со стороны Невского проспекта

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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«Отдельные камни облицовки фасадов в районе пятовых шарниров расколоты трещинами. Данные повреждения были зафиксированы учреждением ранее. Дефекты облицовки вызваны отсутствием деформационных швов. Они могли появиться из-за перепадов температур», — уверены в «Мостотресте».

внутренняя часть моста<br><br>автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
внутренняя часть моста

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
внутренняя часть моста<br><br>автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
внутренняя часть моста

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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При этом после обследования трещин специалисты убедились, что они не снижают грузоподъемность моста. Переправа в состоянии пропускать транспортные средства без ограничений. Состояние сооружения работоспособное.

Замену расколотых камней облицовки смогут провести в рамках проведения капитального ремонта. Его дата пока не определена.

вид в сторону Невского проспекта<br><br>автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
вид в сторону Невского проспекта

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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Комментарии (2)

alex-un
На этом мосту постоянно и незаконно паркует свою машину Михаил Боярский и поэтому облицовка моста треснула.
Агроном аэродрома
При Трампе такого не было!!!
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