Бизнес выигрывает 38% судебных споров с российской властью

Председатель Верховного суда на совещании президента РФ с судьями рассказал о спорах бизнесменов с властью.



«В отношении 38% [бизнесменов с судебных спорах с властью] уголовное преследование прекращено судом», — доложил главе государства 9 февраля Вячеслав Лебедев.

По его словам, общество с повышенным вниманием относится к рассмотрению уголовных дел в сфере предпринимательства. В прошлом году рассмотрено 4 300 таких дел. Реальное лишение свободы назначили только 9%.

Президент Владимир Путин подчеркнул, что, несмотря на коронавирусные риски, суды в России работали с максимальной отдачей. Он также заметил, что совершенствование судебной деятельности «идет непрерывно».