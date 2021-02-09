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Бизнес выигрывает 38% судебных споров с российской властью

Председатель Верховного суда на совещании президента РФ с судьями рассказал о спорах бизнесменов с властью.

«В отношении 38% [бизнесменов с судебных спорах с властью] уголовное преследование прекращено судом», — доложил главе государства 9 февраля Вячеслав Лебедев.

По его словам, общество с повышенным вниманием относится к рассмотрению уголовных дел в сфере предпринимательства. В прошлом году рассмотрено 4 300 таких дел. Реальное лишение свободы назначили только 9%.

Президент Владимир Путин подчеркнул, что, несмотря на коронавирусные риски, суды в России работали с максимальной отдачей. Он также заметил, что совершенствование судебной деятельности «идет непрерывно».

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Комментарии (8)

Вашъ Хозяинъ
Правильнее назвать: бизнес проигрывает 62% дел.
altnec
Не придуманный вопрос : А власть-то кто?
Сейчас он звучит более вразумительно, не кто, а что?
Umnik79
Верное изречение, что совершенствование судебной деятельности "идет непрерывно", только в какую сторону, это вопрос....
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