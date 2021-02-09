На конкурс «Лидеры интернет-коммуникаций» поступило более 5 тысяч заявок

Более пяти тысяч человек зарегистрировались для участия в конкурсе «Лидеры интернет-коммуникацией» за первые две недели приёма заявок. Об этом на брифинге для СМИ сообщил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко 9 февраля.
На конкурс заявились представители 82 регионов, больше всего участников из Москвы, Петербурга, Московской области, Краснодарского края и Свердловской области. «Поданные заявки говорят, что у нас активно готовы развивать себя, не боятся учиться люди самых разных возрастов. Заявка самого молодого участника — это 18 лет, а самого возрастного — 75 лет. Средний возраст участников — от 30 до 40 лет», — отметил Кириенко.
По его словам, госорганы и компании испытывают большую потребность в специалистах по интернет-коммуникациям. «Запрос на таких специалистов колоссальный у органов государственной власти, практически у всех компаний российских», — сообщил Кириенко.
По данным организаторов, в проекте могут принять участие специалисты в области интернет-коммуникаций, контент-менеджеры, аналитики, эксперты цифровых информационных продуктов, руководители цифровых проектов и медиапродюсеры. Заявки могут подать граждане России в возрасте от 18 лет, имеющие среднее профессиональное или высшее образование (в том числе незаконченное) и профильный опыт работы. Зарегистрироваться можно на сайте лидерыинтернета.рф. до 23:59 мск 26 февраля.
Победители получат возможность трудоустройства, в том числе в АНО «Диалог» и пресс-службы региональных органов исполнительной власти. Смогут пройти стажировку у ведущих интернет-экспертов страны, наставников конкурса, а также стать участником образовательной программы по развитию управленческих и цифровых компетенций.