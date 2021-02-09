На конкурс «Лидеры интернет-коммуникаций» поступило более 5 тысяч заявок

Более пяти тысяч человек зарегистрировались для участия в конкурсе «Лидеры интернет-коммуникацией» за первые две недели приёма заявок. Об этом на брифинге для СМИ сообщил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко 9 февраля.



На конкурс заявились представители 82 регионов, больше всего участников из Москвы, Петербурга, Московской области, Краснодарского края и Свердловской области. «Поданные заявки говорят, что у нас активно готовы развивать себя, не боятся учиться люди самых разных возрастов. Заявка самого молодого участника — это 18 лет, а самого возрастного — 75 лет. Средний возраст участников — от 30 до 40 лет», — отметил Кириенко.