Массовая авария остановила трамваи и собрала пробку на Петроградской стороне Петербурга днем 9 февраля. Одна из машин прилетела в вагон.
«На Песочной набережной дикие легковушки завалили огромного трамвая, укусив за хвост», — пишет очевидец в телеграм-канале «Мегаполис». Авария, по его словам, перекрыла две полосы и трамвайные пути.
Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе СПб ГУП «Горэлектротранс», в 13:56 на Песочной набережной столкнулись четыре легковых автомобиля. В результате одна из машин по касательной задела трамвай 40-го маршрута. В трамвае никто не пострадал. Задержка в движении электротранспорта уже более 40 минут.
Участники ДТП ждут ГИБДД, так что движение по набережной затруднено. По данным «Яндекс.Пробок», особенно плотно на участке от Вяземского переулка до Каменноостровского проспекта.