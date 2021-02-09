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В массовом ДТП на Песочной набережной «укусили за хвост» трамвай, движение встало

Массовая авария остановила трамваи и собрала пробку на Петроградской стороне Петербурга днем 9 февраля. Одна из машин прилетела в вагон.

«На Песочной набережной дикие легковушки завалили огромного трамвая, укусив за хвост», — пишет очевидец в телеграм-канале «Мегаполис». Авария, по его словам, перекрыла две полосы и трамвайные пути.

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Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе СПб ГУП «Горэлектротранс», в 13:56 на Песочной набережной столкнулись четыре легковых автомобиля. В результате одна из машин по касательной задела трамвай 40-го маршрута. В трамвае никто не пострадал. Задержка в движении электротранспорта уже более 40 минут.

Участники ДТП ждут ГИБДД, так что движение по набережной затруднено. По данным «Яндекс.Пробок», особенно плотно на участке от Вяземского переулка до Каменноостровского проспекта.

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Фото: «Мегаполис»

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Комментарии (1)

Маэстро
К сожалению, только таким образом до водятлов долетает весть о том, что наступила зима.
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