Группа экспертов ВОЗ выяснила, что рынок в Ухане был не единственным очагом распространения нового коронавируса

Международная группа экспертов ВОЗ, которая провела четыре недели в Китае, исследуя происхождение нового коронавируса, подвела первые итоги своей работы. Один из главных выводов — ставший печально знаменитым на весь мир рынок животных и морепродуктов в Ухане нельзя считать первоисточником распространения коронавируса среди людей.



Об этом в ходе пресс-конференции, которая транслировалась в соцсетях ВОЗ 9 февраля, рассказал глава миссии ВОЗ в Ухане, эксперт организации по зоонозным инфекциям Питер Бен Эмбарек. «Мы не знаем наверняка роли рынков в распространении нового коронавируса, — сказал Питер Бен Эмбарек. — Мы знаем, что вирус распространился в декабре 2019 года между людьми, которые работали и посещали уханьский рынок. Источник вируса всё ещё неизвестен. Мы составили подробные карты распространения коронавируса для ранних случаев заражения. Но это не вся история. Мы выяснили, что вирус также распространялся между людьми, которые имели отношение к другим рынкам, а также теми, кто не имели отношения к рынкам вообще. Ясности в этом смысле нет». Питер Бен Эмбарек отметил, что эксперты до сих пор пытаются выяснить, как именно вирус попал к первому заболевшему и кто стал «нулевым пациентом». «Это мог быть торговец или посетитель рынка, — говорит зоолог. — Но в равной степени это мог быть продукт, например выращенное на ферме дикое животное в замороженном виде».

