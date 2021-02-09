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В Ленобласти спасли 14 рыбаков с дрейфующей льдины. Мужчины отрывались у батареи Серая Лошадь

Пятнадцать любителей зимней рыбалки оказались на дрейфующей льдине днём 9 февраля. Об этом сообщили в администрации Ломоносовского района Ленобласти.

Сигнал о терпящих бедствие мужчинах поступил через службу 112. Инцидент с отрывом льдины произошёл в районе деревни Шепелево (батарея Серая Лошадь). Отрезанными от земли оказались 14 человек. Службы МЧС и ЦУКС приступили к спасению людей. Всех доставили на берег, пострадавших, по предварительной информации, нет.

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