Петербургский ЖКС заплатит штраф за управление домом-памятником. С мраморной лестницы исчезли исторические поручни и лепной декор

Октябрьский районный суд оштрафовал управляющую компанию «Жилкомсервис № 1 Адмиралтейского района» за ненадлежащее содержание многоквартирного дома-памятника «Дом князя Вяземского Л. Д.» на углу Галерной улицы, 67, и Английской набережной, 66А.
Как сообщает 9 февраля объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников в июне прошлого года выявил многочисленные нарушения ЖКС в управлении объектом. Исторические ограждения с поручнями на мраморной парадной лестнице были заменены на современные деревянные, в некоторых местах в парадных отсутствовал лепной декор, утрачена облицовка камина, с потолка демонтирована штукатурка, из тамбура исчез мраморный пол, а часть дорогой отделки лестницы обнаружилась в мастерской.
Хотя парадные были частично отремонтированы, управляющая компания не согласовывала проектную документацию с КГИОП и не получала письменное разрешение на производство работ. Действий по сохранению памятника, по мнению ведомства, не предпринято.
Суд оштрафовал «ЖКС № 1 Адмиралтейского района» на 200 тысяч рублей.