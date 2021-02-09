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Петербургский ЖКС заплатит штраф за управление домом-памятником. С мраморной лестницы исчезли исторические поручни и лепной декор

Октябрьский районный суд оштрафовал управляющую компанию «Жилкомсервис № 1 Адмиралтейского района» за ненадлежащее содержание многоквартирного дома-памятника «Дом князя Вяземского Л. Д.» на углу Галерной улицы, 67, и Английской набережной, 66А.

Как сообщает 9 февраля объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников в июне прошлого года выявил многочисленные нарушения ЖКС в управлении объектом. Исторические ограждения с поручнями на мраморной парадной лестнице были заменены на современные деревянные, в некоторых местах в парадных отсутствовал лепной декор, утрачена облицовка камина, с потолка демонтирована штукатурка, из тамбура исчез мраморный пол, а часть дорогой отделки лестницы обнаружилась в мастерской.

Хотя парадные были частично отремонтированы, управляющая компания не согласовывала проектную документацию с КГИОП и не получала письменное разрешение на производство работ. Действий по сохранению памятника, по мнению ведомства, не предпринято.

Суд оштрафовал «ЖКС № 1 Адмиралтейского района» на 200 тысяч рублей.

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