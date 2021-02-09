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Военный самолёт совершил жёсткую посадку на Итурупе. МЧС сообщает, что на острове метель и пеплопад

Военно-транспортный самолёт Ан-12 совершил жёсткую посадку на Курилах. Аварийная ситуация возникла на аэродроме Буревестник острова Итуруп. Об этом 9 февраля со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа (ВВО) пишет РИА Новости.

Воздушное судно не получило значительных повреждений. По предварительной информации, у него подломились стойки шасси. Все обстоятельства произошедшего установит специальная комиссия. Экипаж и пассажиры не пострадали.

«Девятого февраля в 3 часа 35 минут (мск) при совершении посадки после планового полёта в сложных погодных условиях на аэродроме Буревестник (остров Итуруп) у военно-транспортного самолёта Ан-12 произошёл подлом носовой и левой стоек шасси. Пострадавших среди экипажа и пассажиров нет», — сообщили агентству в пресс-службе ВВО.

Ранее местное управление МЧС со ссылкой на Сахалинское управление Росгидромета предупреждало, что в ряде районов региона ожидается метель и усиление ветра до 20–25 метров в секунду, а также слабый пеплопад.

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