Военно-транспортный самолёт Ан-12 совершил жёсткую посадку на Курилах. Аварийная ситуация возникла на аэродроме Буревестник острова Итуруп. Об этом 9 февраля со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа (ВВО) пишет РИА Новости.
Воздушное судно не получило значительных повреждений. По предварительной информации, у него подломились стойки шасси. Все обстоятельства произошедшего установит специальная комиссия. Экипаж и пассажиры не пострадали.
На Курилах жестко сел военный АН-12.— Игорь Пачковский (@Q0MT6pFmbVqynsM) February 9, 2021
Самолет шел в аэропорт на острове Итуруп (Сахалинская область), но промазал мимо взлетки из-за бурана и порывистого ветра. Самолету вырвало левую стойку шасси. Инфы о пострадавших пока нет. pic.twitter.com/hHtOVkNVyO
«Девятого февраля в 3 часа 35 минут (мск) при совершении посадки после планового полёта в сложных погодных условиях на аэродроме Буревестник (остров Итуруп) у военно-транспортного самолёта Ан-12 произошёл подлом носовой и левой стоек шасси. Пострадавших среди экипажа и пассажиров нет», — сообщили агентству в пресс-службе ВВО.
Ранее местное управление МЧС со ссылкой на Сахалинское управление Росгидромета предупреждало, что в ряде районов региона ожидается метель и усиление ветра до 20–25 метров в секунду, а также слабый пеплопад.