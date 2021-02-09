ООН: Северная Корея использовала украденную криптовалюту для модернизации своего ядерного потенциала

Эксперты ООН считают, что КНДР могла получить финансирование для своей ракетной программы через добытую кибератаками криптовалюту.
«Северная Корея модернизировала свое ядерное оружие и баллистические ракеты, а для финансирования своих программ использовала кибератаки», — сообщает 9 февраля Associated Press со ссылкой на доклад экспертов ООН.
Наблюдательная группа выяснила, что с 2019 года по ноябрь 2020-го северокорейские хакеры могли присвоить виртуальные активы на сумму в 316,4 миллиона долларов. Связанные с Северной Кореей киберпреступники атаковали финансовые учреждения и виртуальные обменные пункты.
Специалисты обратили внимание, что на парадах военные КНДР продемонстрировали новые системы малой и средней дальности, подводные лодки и межконтинентальные баллистические ракеты. Эксперты ООН констатируют, что, несмотря на санкционное давление, Северная Корея по-прежнему может модернизировать свое оружие, а также незаконно импортировать нефть и получать доступ к банковским каналам.
В докладе предлагается ввести новые санкции против КНДР.