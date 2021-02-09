«Калашников» разработал ружьё для зумеров, которое синхронизируется со смартфоном

Концерн «Калашников» разработал первое в стране умное ружьё МР-155 Ultima для зумеров (представителей поколения Z). Оно синхронизируется с мобильным устройством и способно обучать владельца. Об этом 9 февраля в интервью РБК рассказал глава ГК Дмитрий Тарасов.



Он отметил, что основная задача новинки — привлечь новую аудиторию, «которая родилась с гаджетами и себя не мыслит без них». «Классическая охота сегодня становится всё более редкой, даже диковинной. Поэтому хочется вовлечь <…> хипстеров, поколение Z», — отметил Тарасов.

