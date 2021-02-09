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«Калашников» разработал ружьё для зумеров, которое синхронизируется со смартфоном

Концерн «Калашников» разработал первое в стране умное ружьё МР-155 Ultima для зумеров (представителей поколения Z). Оно синхронизируется с мобильным устройством и способно обучать владельца. Об этом 9 февраля в интервью РБК рассказал глава ГК Дмитрий Тарасов.

Он отметил, что основная задача новинки — привлечь новую аудиторию, «которая родилась с гаджетами и себя не мыслит без них». «Классическая охота сегодня становится всё более редкой, даже диковинной. Поэтому хочется вовлечь <…> хипстеров, поколение Z», — отметил Тарасов.

В основе гладкоствольного смарт-ружья лежит классическое самозарядное MP-155. Оно имеет модульную конструкцию, позволяющую модифицировать его под нужды клиента. У оружия есть процессор, куда можно поставить счётчик выстрелов, компас и видеозапись. Ориентировочная цена огнестрельной единицы — 100 тысяч рублей.

«Калашников» планирует и дальше развивать эту линейку, причём оружие будет не только огнестрельным. «Очень хочется, чтобы люди владели, во-первых, оружием ответственно, и при этом получали кайф от этого», — объяснил Тарасов.

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Комментарии (12)

261176981
Скиппи! Пам пам пидам пам пам пидам пам
MidNightWoodpecker
А онлайн трансляции в ютьюбе с ентого ружжа можно будет вести? (Друг спрашивает)
0day
Может ещё и думерский ижак с счётчиком фрагов..... Куда мир катится....
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