«Калашников» разработал ружьё для зумеров, которое синхронизируется со смартфоном

Концерн «Калашников» разработал первое в стране умное ружьё МР-155 Ultima для зумеров (представителей поколения Z). Оно синхронизируется с мобильным устройством и способно обучать владельца. Об этом 9 февраля в интервью РБК рассказал глава ГК Дмитрий Тарасов.
Он отметил, что основная задача новинки — привлечь новую аудиторию, «которая родилась с гаджетами и себя не мыслит без них». «Классическая охота сегодня становится всё более редкой, даже диковинной. Поэтому хочется вовлечь <…> хипстеров, поколение Z», — отметил Тарасов.
В основе гладкоствольного смарт-ружья лежит классическое самозарядное MP-155. Оно имеет модульную конструкцию, позволяющую модифицировать его под нужды клиента. У оружия есть процессор, куда можно поставить счётчик выстрелов, компас и видеозапись. Ориентировочная цена огнестрельной единицы — 100 тысяч рублей.
«Калашников» планирует и дальше развивать эту линейку, причём оружие будет не только огнестрельным. «Очень хочется, чтобы люди владели, во-первых, оружием ответственно, и при этом получали кайф от этого», — объяснил Тарасов.