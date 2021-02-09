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Почти девяностые. За год пандемии более 1,5 млн россиян лишились работы, это максимальный показатель за последние 10 лет

Количество работающих россиян к концу 2020 года сократилось до 70,77 млн человек. Это минимальный показатель за последнее десятилетие, подсчитали аналитики FinExpertiza и опубликовали результаты исследований 9 февраля.

За год пандемии число занятых россиян упало на 1,65 млн человек. «В таком количестве рабочие места сокращались последний раз лишь в кризисном 2009 году», — отмечают специалисты.

В начале 2020-го в России были трудоустроены почти 72,4 млн человек. Пандемия, ограничения и, как следствие, падение спроса, вынудили бизнес сокращать штаты. Как результат, к маю число занятых россиян упало на 2 млн — до 70,04 млн человек. К декабрю, на фоне снятия основных ограничений и оживления деловой активности, количество работников подросло до 70,77 млн. Ниже численность занятых россиян была в конце 2010 года — 69,6 млн человек. Тогда из-за финансового кризиса 2009-го экономика за год лишилась 1,59 млн работников. Сильнее трудовое население сокращалось только в 90-е, отмечают аналитики FinExpertiza.

Растущая безработица затронула 67 из 85 регионов России. Сильнее всего пандемия и кризис ударили по Мордовии, где в четвертом квартале численность работающих упала по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 13,4%. На втором месте оказалась Марий Эл, на третьем — Карачаево-Черкесия. Следом идут Алтай, Дагестан, Рязанская и Новгородская области, а также Коми.

В 17 регионах количество занятых выросло. Максимальный рост наблюдался в Хабаровском крае (+5,8%), Калмыкии (+5,5%) и Тыве (+5,4%).

Ранее Всемирный банк отмечал, что безработица в России в октябре 2020 года достигла 6,3%. Это худший показатель за последние 8 лет.

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Комментарии (4)

264731711
Это уже прорыв или еще только рывок?
Paul3390
Возникает резонный вопрос - на что же тогда пошли 20 лет и сотни миллиардов долларов, ушедших из страны за это время...
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