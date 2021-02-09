Почти девяностые. За год пандемии более 1,5 млн россиян лишились работы, это максимальный показатель за последние 10 лет

Количество работающих россиян к концу 2020 года сократилось до 70,77 млн человек. Это минимальный показатель за последнее десятилетие, подсчитали аналитики FinExpertiza и опубликовали результаты исследований 9 февраля.



За год пандемии число занятых россиян упало на 1,65 млн человек. «В таком количестве рабочие места сокращались последний раз лишь в кризисном 2009 году», — отмечают специалисты.



В начале 2020-го в России были трудоустроены почти 72,4 млн человек. Пандемия, ограничения и, как следствие, падение спроса, вынудили бизнес сокращать штаты. Как результат, к маю число занятых россиян упало на 2 млн — до 70,04 млн человек. К декабрю, на фоне снятия основных ограничений и оживления деловой активности, количество работников подросло до 70,77 млн. Ниже численность занятых россиян была в конце 2010 года — 69,6 млн человек. Тогда из-за финансового кризиса 2009-го экономика за год лишилась 1,59 млн работников. Сильнее трудовое население сокращалось только в 90-е, отмечают аналитики FinExpertiza.

