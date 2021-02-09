FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-14°C/Завтра: -17
74.26р89.40р
Что запрещено до конца февраляПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
0
Печать

На форелевой ферме у Медного озера нашли мёртвую художницу. Чтобы поднять тело, пришлось колоть лёд

Тело женщины, вмерзшее в лёд пруда, нашли во Всеволожском районе области.

Как сообщает 47news 9 февраля, обнаружил погибшую мужчина, который пришёл на одну из форелевых ферм у Медного озера кормить сторожевых собак.

Из воды тело подняли прибывшие на место спасатели.

Личность погибшей установлена. Это 37-летняя уроженка Волгограда, проживающая в Петербурге. В Северной столице она руководила собственной творческой мастерской. Среди её работ — художественные инсталляции, эксклюзивные предметы интерьера и роспись по дереву.

Причины смерти устанавливают судмедэксперты.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний