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Разработчиков Cyberpunk и «Ведьмака» атаковали хакеры. Они оставили письмо с угрозами

Компанию CD Projekt RED, разработавшую игры Cyberpunk и «Ведьмак», атаковали хакеры. Об этом 9 февраля сообщается в Twitter компании.

Злоумышленники похитили исходные коды Cyberpunk 2077, Gwent, а также двух версий Witcher 3 — релизной и прототипа. Представители компании подчеркнули, что данные игроков находятся в безопасности, в письме хакеров говорится о документах, связанных с HR и бухучётом. Взломщики дали CDPR 48 часов, чтобы связаться с ними и «что-либо предпринять». Иначе все данные сольют в Сеть, продадут или перешлют игровым журналистам. Хакеры пишут, что их целью стало показать, насколько упала репутация CD Projekt RED после не слишком удачного релиза Cyberpunk.

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