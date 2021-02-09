Компанию CD Projekt RED, разработавшую игры Cyberpunk и «Ведьмак», атаковали хакеры. Об этом 9 февраля сообщается в Twitter компании.
Important Update pic.twitter.com/PCEuhAJosR— CD PROJEKT RED (@CDPROJEKTRED) February 9, 2021
Злоумышленники похитили исходные коды Cyberpunk 2077, Gwent, а также двух версий Witcher 3 — релизной и прототипа. Представители компании подчеркнули, что данные игроков находятся в безопасности, в письме хакеров говорится о документах, связанных с HR и бухучётом. Взломщики дали CDPR 48 часов, чтобы связаться с ними и «что-либо предпринять». Иначе все данные сольют в Сеть, продадут или перешлют игровым журналистам. Хакеры пишут, что их целью стало показать, насколько упала репутация CD Projekt RED после не слишком удачного релиза Cyberpunk.