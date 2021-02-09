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Французы придумали гаджет для смартфона, чтобы самостоятельно сделать тест на COVID-19

Учёные Университета Лилля обещают облегчить выявление коронавируса.

«Профессор университета в Лилле разработала метод, позволяющий проводить тест [на коронавирус] непосредственно через телефон», — сообщает 9 февраля издание Francetvinfo.

Новое устройство, которое уже получило название Cordial, представляет собой флеш-накопитель для смартфона. Человек должен самостоятельно взять мазок из носа и поместить образец на тестовую ленту. После этого устройство определит, болен ли он COVID-19. Тест занимает около 10 минут.

Учёные сейчас работают над усовершенствованным устройством, которое сможет выявить коронавирус при помощи слюны.

С начала пандемии во Франции насчитали уже 3,34 миллиона заболевших.

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Комментарии (1)

vader
Правильно! Мало насчитали! Надо, чтоб каждый второй уверовал, что болен страшным неизлечимым вирусом!
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