Французы придумали гаджет для смартфона, чтобы самостоятельно сделать тест на COVID-19

Учёные Университета Лилля обещают облегчить выявление коронавируса.
«Профессор университета в Лилле разработала метод, позволяющий проводить тест [на коронавирус] непосредственно через телефон», — сообщает 9 февраля издание Francetvinfo.
Новое устройство, которое уже получило название Cordial, представляет собой флеш-накопитель для смартфона. Человек должен самостоятельно взять мазок из носа и поместить образец на тестовую ленту. После этого устройство определит, болен ли он COVID-19. Тест занимает около 10 минут.
Учёные сейчас работают над усовершенствованным устройством, которое сможет выявить коронавирус при помощи слюны.
С начала пандемии во Франции насчитали уже 3,34 миллиона заболевших.