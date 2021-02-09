ФАС возмутил рост цен на металлопродукцию. Трейдеров ждут внеплановые проверки

Федеральная антимонопольная служба России проводит комплексное расследование на рынках металлопродукции. В ходе проверок ведомство обнаружило рост цен на продукцию и признаки антиконкурентного соглашения между металлотрейдерами. Об этом сообщили в ФАС 9 февраля.



Согласно отчету, со второго полугодия 2020-го, особенно с июля по сентябрь, наблюдался существенный рост мировых цен на всю металлопродукцию, сырьё и полуфабрикаты. При этом в январе 2021 года наблюдалось некоторое замедление роста цен по сравнению с декабрем 2020-го, как в крупнооптовых продажах, так и в сегменте металлотрейдинга.

