ФАС возмутил рост цен на металлопродукцию. Трейдеров ждут внеплановые проверки

Федеральная антимонопольная служба России проводит комплексное расследование на рынках металлопродукции. В ходе проверок ведомство обнаружило рост цен на продукцию и признаки антиконкурентного соглашения между металлотрейдерами. Об этом сообщили в ФАС 9 февраля.
Согласно отчету, со второго полугодия 2020-го, особенно с июля по сентябрь, наблюдался существенный рост мировых цен на всю металлопродукцию, сырьё и полуфабрикаты. При этом в январе 2021 года наблюдалось некоторое замедление роста цен по сравнению с декабрем 2020-го, как в крупнооптовых продажах, так и в сегменте металлотрейдинга.
Из предварительного анализа данных производителей ФАС сделала вывод о наличии рыночных факторов, которые повлияли на изменение цен. В целях проверки соблюдения рядом металлотрейдеров закона о защите конкуренции со 2 февраля 2021 года организованы внеплановые выездные проверки.
Мировые цены на металлопродукцию находятся на рекордном за последние годы уровне, что связано во многом с оживлением мирового спроса после снятия ограничительных мер по борьбе с пандемией COVID-19 летом 2020 года.
Пандемия вызвала всплеск продаж на рынке строительных товаров и товаров для ремонта. Так, согласно исследованию Сбербанка, каждая девятая семья из Санкт-Петербурга в 2020 году сделала ремонт в своей квартире и потратила на это в среднем 327 тысяч рублей.