Заболеваемость коронавирусом в Петербурге снова упала. По России она держится на одном уровне

За последние сутки в Петербурге выявили 1078 новых случаев коронавируса. Об этом 9 февраля сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.



Это довольно значительное снижение по сравнению со вчерашними показателями: накануне в Северной столице зафиксировали 1 551 случай. По России заболеваемость также незначительно упала — за 24 часа выявили 15 019 заразившихся (против 15 916 накануне).



Новые случаи COVID-19 за прошедшие сутки зафиксировали во всех регионах, кроме Чукотки. Москва остается первой по ежедневному приросту (1 584), а идущий вторым Петербург отстает от нее на почти 500 заболевших.

