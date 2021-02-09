Заболеваемость коронавирусом в Петербурге снова упала. По России она держится на одном уровне

За последние сутки в Петербурге выявили 1078 новых случаев коронавируса. Об этом 9 февраля сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.
Это довольно значительное снижение по сравнению со вчерашними показателями: накануне в Северной столице зафиксировали 1 551 случай. По России заболеваемость также незначительно упала — за 24 часа выявили 15 019 заразившихся (против 15 916 накануне).
Новые случаи COVID-19 за прошедшие сутки зафиксировали во всех регионах, кроме Чукотки. Москва остается первой по ежедневному приросту (1 584), а идущий вторым Петербург отстает от нее на почти 500 заболевших.
Петербургский оперативный штаб уточнил, что 14 557 горожан проверили на коронавирус за день. В городе выявили уже 347 444 случая COVID-19.
С начала пандемии в России насчитали 3 998 216 заразившихся. Больше случаев зафиксировали только в Бразилии (9,5 миллиона), Индии (10,8 миллиона) и США (27 миллионов). Общее количество заболевших в мире — 106,4 миллиона.
При этом большинство заразившихся россиян (3 493 886) смогли излечиться от COVID-19. В стране зафиксировали 77 598 летальных исходов.