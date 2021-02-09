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Заболеваемость коронавирусом в Петербурге снова упала. По России она держится на одном уровне

За последние сутки в Петербурге выявили 1078 новых случаев коронавируса. Об этом 9 февраля сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.

Это довольно значительное снижение по сравнению со вчерашними показателями: накануне в Северной столице зафиксировали 1 551 случай. По России заболеваемость также незначительно упала — за 24 часа выявили 15 019 заразившихся (против 15 916 накануне).

Новые случаи COVID-19 за прошедшие сутки зафиксировали во всех регионах, кроме Чукотки. Москва остается первой по ежедневному приросту (1 584), а идущий вторым Петербург отстает от нее на почти 500 заболевших.

Петербургский оперативный штаб уточнил, что 14 557 горожан проверили на коронавирус за день. В городе выявили уже 347 444 случая COVID-19.

С начала пандемии в России насчитали 3 998 216 заразившихся. Больше случаев зафиксировали только в Бразилии (9,5 миллиона), Индии (10,8 миллиона) и США (27 миллионов). Общее количество заболевших в мире — 106,4 миллиона.

При этом большинство заразившихся россиян (3 493 886) смогли излечиться от COVID-19. В стране зафиксировали 77 598 летальных исходов.

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Комментарии (3)

263772241
У него же есть нормальные данные смольного, в которых на этой неделе рост. А не эта юмористическая сводка :)
456345
если тестирование упало в три раза, логично, что и число выявленных тоже снизится. Тестируйте на ковид по 40 тыс, как в январе, и падения не будет.
IvansPetrovs
Беглов, снимай ограничения!
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