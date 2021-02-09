85 раз за январь пулковские таможенники находили в международных почтовых отправлениях табачную продукцию. Почти в 90 % выявленных случаев получатели находились в Великобритании, Ирландии, США, Израиле, Франции и Украине. Об этом 9 февраля сообщает пресс-служба СЗТУ.



За январь 2021 года пресечен вывоз 21 876 пачек сигарет и стиков, 1 805 сигарет и 480 банок снюса. В большинстве случаев табачная продукция была произведена в Белоруссии.