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Пулковская таможня показала, как в игрушках, отправленных «Почтой России», прятали «раковые палочки» и снюс из Белоруссии

85 раз за январь пулковские таможенники находили в международных почтовых отправлениях табачную продукцию. Почти в 90 % выявленных случаев получатели находились в Великобритании, Ирландии, США, Израиле, Франции и Украине. Об этом 9 февраля сообщает пресс-служба СЗТУ.

За январь 2021 года пресечен вывоз 21 876 пачек сигарет и стиков, 1 805 сигарет и 480 банок снюса. В большинстве случаев табачная продукция была произведена в Белоруссии.

Фото: Северо-Западное таможенное управление
Фото: Северо-Западное таможенное управление
Фото: Северо-Западное таможенное управление
Фото: Северо-Западное таможенное управление
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«В описи содержимого посылок отправители указывали детские игрушки, конструкторы, сувениры, одежду и продукты питания. Однако в ходе таможенных досмотров было установлено, что вместе с товарами народного потребления пересылались блоки сигарет, — комментирует начальник Почтового таможенного поста Виталий Кучеров. — Некурительная табачная продукция в описи значилась как «Товары из натуральных ингредиентов производства России».

Отправители могут быть наказаны за недекларирование товаров. Решается вопрос о возбуждении административных производств.

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