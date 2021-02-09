85 раз за январь пулковские таможенники находили в международных почтовых отправлениях табачную продукцию. Почти в
За январь 2021 года пресечен вывоз 21 876 пачек сигарет и стиков, 1 805 сигарет и 480 банок снюса. В большинстве случаев табачная продукция была произведена в Белоруссии.
«В описи содержимого посылок отправители указывали детские игрушки, конструкторы, сувениры, одежду и продукты питания. Однако в ходе таможенных досмотров было установлено, что вместе с товарами народного потребления пересылались блоки сигарет, — комментирует начальник Почтового таможенного поста Виталий Кучеров. — Некурительная табачная продукция в описи значилась как «Товары из натуральных ингредиентов производства России».
Отправители могут быть наказаны за недекларирование товаров. Решается вопрос о возбуждении административных производств.