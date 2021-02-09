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Сфинксы на Египетском мосту «заплакали» чёрными слезами. Вернуть им былой облик мешает мороз

Египетский мост через реку Фонтанку в Адмиралтейском районе посетили вандалы. После их визита размещённые на переправе скульптуры сфинксов «заплакали» чёрными слезами.

Изрисованные монументы попали в объектив фотографа «Фонтанки» днём 9 февраля.

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»&nbsp;<br>
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» 
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»&nbsp;<br>
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» 
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Как сообщили изданию в отделе памятников Государственного музея городской скульптуры Петербурга, информация о порче элементов переправы поступила им накануне, а сегодня утром туда отправились реставраторы, которые зафиксировали акт вандализма. «В настоящее время мы рассматриваем вопрос о подаче заявления в полицию», — отметили в музейном учреждении. В региональном управлении МВД отметили, что проверка и поиск «художников» уже начался.

Там также добавили, что пока что очистить сфинксов от «чёрных слёз» мешает холодная погода. «Из-за мороза мы не можем выполнить комплекс мер по очистке скульптур. Придётся вернуться к ним позже, когда станет теплее», — рассказали «Фонтанке» в Государственном музее городской скульптуры Петербурга.

Петербургские переправы периодически привлекают внимание вандалов. Последние прошлым летом оставили «раны» и «кровавые потёки» на спинах грифонов с Банковского моста.

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