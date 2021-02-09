Египетский мост через реку Фонтанку в Адмиралтейском районе посетили вандалы. После их визита размещённые на переправе скульптуры сфинксов «заплакали» чёрными слезами.

Как сообщили изданию в отделе памятников Государственного музея городской скульптуры Петербурга, информация о порче элементов переправы поступила им накануне, а сегодня утром туда отправились реставраторы, которые зафиксировали акт вандализма. «В настоящее время мы рассматриваем вопрос о подаче заявления в полицию», — отметили в музейном учреждении. В региональном управлении МВД отметили, что проверка и поиск «художников» уже начался.

Там также добавили, что пока что очистить сфинксов от «чёрных слёз» мешает холодная погода. «Из-за мороза мы не можем выполнить комплекс мер по очистке скульптур. Придётся вернуться к ним позже, когда станет теплее», — рассказали «Фонтанке» в Государственном музее городской скульптуры Петербурга.



Петербургские переправы периодически привлекают внимание вандалов. Последние прошлым летом оставили «раны» и «кровавые потёки» на спинах грифонов с Банковского моста.